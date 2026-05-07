류현진, 투수는 맞는 게 직업…후배들아, 두려워 마

동료 투수들에게 메시지 스트라이크존에 더 많이 던져야 문동주에겐 “수술 뒤가 더 중요”

프로야구 한화 류현진(39·사진)은 6일 광주 KIA전에서 마치 교본과도 같은 피칭을 했다. 존 구석구석을 찌르며 6이닝을 4피안타 1실점으로 틀어막았다. 7-2 팀 승리 후 류현진은 최근 어려움을 겪고 있는 후배 투수들에게 묵직한 한마디, ‘두려워하지 말라’는 메시지를 전했다.



류현진은 “네모 안(스트라이크존)에 자신 있게 공을 던지라는 말을 하고 싶다”며 “다들 구속도 빠르고 정말 좋은 공을 던지는 투수들이다. 좀 더 자신 있게 던지면 좋겠다”고 말했다. 류현진은 “투수는 맞는 게 직업이다. 맞는 걸 어려워하면 안 된다. 그런 만큼 네모 안으로 공을 더 많이 던지면 좋겠다는 이야기를 계속해주고 있다”고 덧붙였다.



물론 모두가 류현진처럼 던질 수는 없다. 기술적으로 한화 다른 투수들을 류현진과 비교하기는 어렵다.



하지만 일단 존 안으로 공을 던져야 한다는 철칙을 떠올리지 못한다면 경기 성립 자체가 되지 않는다. ‘투수는 맞는 게 직업’이라는 류현진의 한마디가 새삼 중요하게 들린다.



이날 류현진은 그런 모범을 보여줬다. 1회초 류현진은 KIA 김도영을 상대로 초구 몸쪽 직구를 던졌다가 2루타를 맞았다. 3회 2사 후 주자를 2루에 두고 김도영을 다시 만났다. 앞선 타석 장타를 맞았지만, 류현진은 망설임 없이 초구 직구를 다시 존 안으로 꽂아넣었다. 유리한 카운트를 선점했고, 7구 승부 끝에 헛스윙 삼진으로 리그 홈런 1위 김도영을 잡아냈다.



이번 시즌 한화 투수들의 직구 평균 구속은 시속 147.1㎞다. 문동주, 김서현 등이 제대로 공을 던지지 못했는데도 여전히 리그 최상위권이다. 그 빠른 공도 존으로 집어넣질 못하면 의미가 없다. 한화는 이날까지 팀 볼넷 162개로 리그 최다다. 2번째로 많은 SSG(144개)와 비교해도 차이가 크다. 9이닝당 볼넷(BB/9)은 5.12개로 10개 구단 중 유일하게 5개를 넘는다.



류현진은 어깨 수술을 앞둔 문동주를 향해서도 무서워하지 말라는 메시지를 전했다. 류현진은 “(문동주가) 정말 많이 울더라. 살면서 그런 수술은 처음이니까 좀 무서웠던 것 같다”면서 “그냥 잠만 자고 일어나면 수술은 잘돼 있을 것이고, 중요한 건 그다음이라는 이야기를 했다”고 말했다. 그는 “재활은 당연히 힘들다. 처음에는 통증도 있을 거다. 하지만 그 통증을 이겨내고 빠르게 넘긴다면 잘될 거다. 재활은 지루한 과정이기도 하지만 그걸 잘 이겨내야 한다”고 강조했다.



류현진은 메이저리그(MLB)에서 뛰던 2015년 어깨 수술을 받았다. 그리고 4년 뒤 내셔널리그 평균자책 1위에 사이영상 2위로 생애 커리어 하이 시즌을 보냈다.

