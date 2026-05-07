고지대 적응 부족?…슈팅 한 번 못한 손흥민, 결승행 놓친 LA

북중미 챔스 준결승 톨루카에 완패 월드컵 앞두고 대표팀에도 과제로

손흥민(34·LAFC·사진)이 멕시코 고지대에서 경기력을 제대로 발휘하지 못하며 혹독한 패배를 맛봤다. 다음달 월드컵을 앞두고 축구대표팀에 고지대 적응이 큰 과제로 떠올랐다.



LAFC는 7일 멕시코 톨루카의 네메시오 디에스 레이가 스타디움에서 열린 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승 2차전에서 0-4로 완패했다. 지난달 30일 준결승 1차전 홈 경기에서 2-1로 승리한 LAFC는 1·2차전 합계 스코어 2-5로 밀려 결승행 티켓을 놓쳤다.



손흥민과 LAFC는 해발 2670ｍ에 자리 잡은 ‘악마의 집’이라 불리는 고지대 경기장에 제대로 적응하지 못했다. 전반을 잘 버텼으나 후반에 체력과 집중력이 떨어지며 대량 실점했다. 풀타임을 뛴 손흥민은 슈팅을 하나도 기록하지 못하고 경기 막판 실수로 쐐기골까지 내주며 뼈아픈 고지대 경험을 했다. 톨루카는 공기 저항이 적어 슈팅이 더 멀리 가고 강력해지는 홈 구장 이점을 살려 무려 31개의 슈팅(유효 슈팅 15개)을 쏟아내며 LAFC를 몰아세웠다. 반면 LAFC는 손흥민을 최전방에 놓고 ‘선 수비 후 역습’ 작전으로 맞섰다.



전반을 잘 버틴 LAFC는 후반 초반 뼈아픈 페널티킥 허용으로 무너졌다. 후반 2분 톨루카의 엘리뉴가 페널티지역 오른쪽에서 LAFC 수비수 라이언 홀링스헤드의 발에 차여 넘어졌고, 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다. 엘리뉴가 키커로 나서 선제골을 뽑아냈다. 기세가 오른 톨루카는 후반 13분 공격에 가담한 수비수 에베라르도 로페스가 페널티아크 부근에서 때린 강력한 왼발 중거리포가 또다시 골문을 흔들며 승기를 잡았다. 연장 승부로 끌고 가기 위해 1골이 필요했던 LAFC는 후반 41분 수비수 라이언 포티어스가 퇴장당하며 스스로 무너졌다. LAFC는 수적 열세에도 골을 넣기 위해 공격적으로 나서 수비가 헐거워졌고, 톨루카는 이를 놓치지 않았다. 후반 추가시간에 파울리뉴가 잇달아 골을 터뜨렸다. 4번째 골은 손흥민이 드리블하다 뺏긴 뒤 곧바로 실점을 허용했다.



손흥민은 풀타임을 뛰면서 슈팅을 한 개도 기록하지 못했다. 후반전에는 기동력이 현저히 떨어진 모습이었다. 손흥민은 통계 매체 풋몹으로부터 팀 내 최저인 평점 5.3점을 받았다.



손흥민의 고지대 고전은 한국 축구대표팀에도 큰 숙제를 남긴다. 대표팀은 이번 북중미 월드컵 A조 조별리그 1·2차전을 해발 1571m의 멕시코 과달라하라에서 치른다. 이에 대한 적응을 위해 오는 18일 미국 솔트레이크시티로 이동해 약 2주간 사전 캠프를 진행한다.

