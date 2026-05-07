“소아암 환자에 헌혈증 104장 써달라” 해군 김일신·이선원 원사, 기부 선행

해군 8전투훈련단은 부산훈련대 소속 김일신(46·사진 왼쪽), 이선원(52·오른쪽) 원사가 소아암 환자를 위해 헌혈증을 기부했다고 7일 밝혔다.



이들 원사는 전날 한국백혈병어린이재단 부산나음소아암센터에 헌혈증 104장을 전달했다.



김 원사와 이 원사는 1990년대부터 헌혈을 시작해 각각 40회, 60회 이상 헌혈을 실천해왔다.