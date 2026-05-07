멕시코도 보랏빛으로…대통령궁에 뜬 BTS

아미·시민 5만 운집…일부 팬 눈물 멕시코시티 3회 콘서트 전석 매진

그룹 방탄소년단(BTS)이 멕시코시티 공연을 앞두고 대통령실의 공식 초청을 받아 6일(현지시간) 멕시코 대통령과 만났다.



소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 방탄소년단은 이날 오후 4시50분부터 약 40분간 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 환담했다. 멕시코 정부는 이들을 ‘귀빈 방문객’(Visitantes Distinguidos)으로 예우했다. “방탄소년단은 멕시코 청년들에게 영감을 주고 존중과 공감, 다양성, 평화의 문화를 바탕으로 한 공동체 형성에 기여했다”는 내용이 적힌 기념패도 전달했다.



멤버들이 셰인바움 대통령과 함께 대통령궁 발코니에 나와 인사하자 인근 소칼로 광장은 팬덤 아미와 시민들로 인산인해를 이뤘다.



5만여명의 관중은 ‘멕시코의 심장 속에는 언제나 BTS가 있습니다’ ‘웰컴 투 멕시코’ 등이 적힌 손팻말을 들고 방탄소년단을 환영했다. 일부 팬들은 눈물을 흘리기도 했다.



앞서 셰인바움 대통령은 이날 오전 정례 기자회견에서 방탄소년단이 대통령실을 방문하고 대통령실 발코니를 개방해 시민들과 인사를 나눌 예정이라고 밝혔다.



경제적 파급 효과도 상당하다. 멕시코시티 상공회의소는 이번 공연이 약 1억750만달러(약 1557억원) 규모의 경제적 파급 효과를 낼 것으로 추산했다. 현지 일간지 엘우니베르살(El Universal)에 따르면 멕시코시티는 스포티파이에서 방탄소년단의 음악을 가장 많이 듣는 도시로 집계됐다.



방탄소년단은 7일과 9~10일 사흘간 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 콘서트를 연다. 3회 모두 전석 매진됐다.

