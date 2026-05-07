NS홈쇼핑, 회생 절차 중인 ‘홈플러스 익스프레스’ 품었다

인수가 1206억원…채무 일부 승계

하림그룹 계열사 NS쇼핑이 기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스의 슈퍼마켓 사업부문인 ‘홈플러스 익스프레스’를 품게 됐다. 채무 일부를 승계하는 조건으로 홈플러스가 실제 얻는 현금은 1206억원으로 알려졌다.



NS쇼핑과 홈플러스에 따르면 두 회사는 7일 오후 서울회생법원 허가를 얻어 영업양수도계약을 체결했다. 익스프레스의 현 재무 상태는 총자산 약 3170억원, 순자산 1460억원 정도다.



홈플러스는 NS쇼핑에 익스프레스 채무 중 일부를 승계하는 조건으로 현금 1206억원을 받게 된다. 해당 대금은 연체된 임직원 급여와 협력사 물품 대금 등을 지급하는 데 쓰일 것으로 보인다.



이번 계약으로 홈플러스는 영업 정상화에 나설 것으로 전망된다. 하림그룹은 국내 오프라인 유통 채널까지 갖추게 됐다.



홈플러스는 “이번 익스프레스 매각은 홈플러스 정상화에 있어 매우 의미 있는 진전”이라며 “다만 매각 대금이 두 달 후에나 들어옴에 따라 매각 대금 유입 시점까지의 운영자금과 향후 회생계획 이행을 위한 추가 유동성 확보가 필요한 상황”이라고 설명했다. 홈플러스 측은 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 긴급 운영자금 지원을 요청한 상태다.



NS쇼핑은 “당사가 보유한 식품 전문성과 유통 역량을 바탕으로 온·오프라인을 아우르는 경쟁력을 강화하겠다”고 했다. NS쇼핑은 2001년 하림그룹이 설립한 식품 전문 홈쇼핑 기업이다. 홈쇼핑 브랜드 ‘NS홈쇼핑’을 운영하고 있다.



홈플러스는 지난해 3월 기업회생 절차에 돌입했다. 홈플러스 대주주인 MBK파트너스는 슈퍼마켓 부문을 먼저 팔아 운영자금을 확보하고, 이후 홈플러스의 새 주인을 찾는다는 계획을 세웠다.

