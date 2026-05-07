1기 신도시 ‘12조 미래도시펀드’…우리금융, 핵심 파트너로 참여

우리은행과 우리자산운용이 노후계획도시 정비사업을 지원하는 ‘미래도시펀드’ 핵심 파트너로 참여한다고 7일 밝혔다. 이 펀드는 분당, 일산, 평촌, 산본, 중동 등 약 53만가구의 1기 신도시 노후화 문제를 해결하기 위해 정부 주도로 조성된다.
우리은행은 총 12조원 규모 중 6000억원의 1호 모펀드에 4800억원을 출자한다. 주택도시보증공사(HUG) 보증을 연계해 사업장별 최대 200억원의 초기 사업비를 저금리로 공급할 계획이다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.05.07 20:42
수정 2026.05.07 21:01펼치기/접기
우리은행과 우리자산운용이 노후계획도시 정비사업을 지원하는 ‘미래도시펀드’ 핵심 파트너로 참여한다고 7일 밝혔다. 이 펀드는 분당, 일산, 평촌, 산본, 중동 등 약 53만가구의 1기 신도시 노후화 문제를 해결하기 위해 정부 주도로 조성된다.
우리은행은 총 12조원 규모 중 6000억원의 1호 모펀드에 4800억원을 출자한다. 주택도시보증공사(HUG) 보증을 연계해 사업장별 최대 200억원의 초기 사업비를 저금리로 공급할 계획이다.
붓 끝의 美학‘관모 쓴 야인’의 자화자찬…조선 유일 자화상
장지연의 역사 상상력난세, 죽음과 죽임의 벌판에서…왕건은 이 살생의 정당성을 고민했다
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)