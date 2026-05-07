1기 신도시 ‘12조 미래도시펀드’…우리금융, 핵심 파트너로 참여

우리은행과 우리자산운용이 노후계획도시 정비사업을 지원하는 ‘미래도시펀드’ 핵심 파트너로 참여한다고 7일 밝혔다. 이 펀드는 분당, 일산, 평촌, 산본, 중동 등 약 53만가구의 1기 신도시 노후화 문제를 해결하기 위해 정부 주도로 조성된다.



우리은행은 총 12조원 규모 중 6000억원의 1호 모펀드에 4800억원을 출자한다. 주택도시보증공사(HUG) 보증을 연계해 사업장별 최대 200억원의 초기 사업비를 저금리로 공급할 계획이다.

