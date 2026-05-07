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철도공단, 계엄 해제에도 포고령 전파…국토부, 31개 산하기관 전수조사 착수

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본문 요약

국토교통부 산하 국가철도공단이 12·3 불법계엄 해제 이후에도 전국 지사에 포고령을 그대로 전파하는 등 계엄에 동조하려 했다는 의혹이 제기됐다.

김 총리는 "이번 국가철도공단 사안은 지난 2월 마무리한 헌법존중 정부혁신 태스크포스 활동 과정에서 당연히 확인되고 조치했어야 할 문제"라고 지적했다.

이에 국토부는 문제가 된 국가철도공단을 포함해 국토부 산하 31개 공공기관이 12·3 불법계엄 선포 및 해제 과정에서 취했던 비상대응 조치 전반에 대해 긴급 조사에 착수했다.

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철도공단, 계엄 해제에도 포고령 전파…국토부, 31개 산하기관 전수조사 착수

입력 2026.05.07 21:19

수정 2026.05.07 21:22

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  • 유설희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국토교통부 산하 국가철도공단 본사. 철도공단 제공

국토교통부 산하 국가철도공단 본사. 철도공단 제공

국토교통부 산하 국가철도공단이 12·3 불법계엄 해제 이후에도 전국 지사에 포고령을 그대로 전파하는 등 계엄에 동조하려 했다는 의혹이 제기됐다. 이에 국토부는 산하 공공기관들의 계엄 당시 대응 조치 전반에 대해 긴급 조사에 착수했다.

MBC 보도에 따르면, 국가철도공단은 2024년 12월3일 계엄이 해제된 새벽 1시 이후에도 전국 지사에 포고령을 전파하는 등 계엄에 동조하는 내용의 협조 공문을 보냈다는 의혹이 불거졌다.

김민석 국무총리는 7일 이 의혹을 철저히 조사하라고 국토교통부에 지시했다. 국무총리실에 따르면, 김 총리는 “책임 있게 사실관계를 조사하고, 산하 공공기관에서 유사한 사례가 있었는지도 엄정히 점검하라”고 김윤덕 국토부 장관에게 지시했다.

김 총리는 “이번 국가철도공단 사안은 지난 2월 마무리한 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF) 활동 과정에서 당연히 확인되고 조치했어야 할 문제”라고 지적했다.

이에 국토부는 문제가 된 국가철도공단을 포함해 국토부 산하 31개 공공기관이 12·3 불법계엄 선포 및 해제 과정에서 취했던 비상대응 조치 전반에 대해 긴급 조사에 착수했다.

국토부 관계자는 “사실관계 파악 결과 부적절한 점이 확인되면 엄중 조치할 것”이라고 밝혔다.

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