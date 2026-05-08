272년 남성 전통 깬 골프클럽 세인트앤드루스, 첫 여성 회장 선임

272년 역사를 가진 스코틀랜드 세인트앤드루스의 로열앤드앤션트 골프클럽이 처음으로 여성 회장을 맞는다. 남성 중심 전통의 상징으로 여겨졌던 세계 최고 권위 골프 클럽이 성별 장벽을 허물며 변화를 공식화했다.

8일 AFP통신 보도에 따르면 로열앤드앤션트 골프클럽은 아일랜드 출신 아마추어 골퍼 클레어 다울링을 차기 회장으로 선임했다. 다울링은 오는 9월부터 임기를 시작한다. 1754년 창립 이후 272년 만에 처음 탄생한 여성 회장이다.

로열앤드앤션트 골프클럽은 스코틀랜드 동부 해안 도시 세인트앤드루스에 자리한 세계 골프계의 상징적 기관이다. ‘골프의 고향’으로 불리는 세인트앤드루스의 상징인 올드코스 1번 홀 티잉 구역 바로 뒤에 클럽하우스를 두고 있다. 전 세계 회원 약 2500명을 보유하고 있으며, 오랜 기간 골프 문화와 전통의 중심 역할을 해왔다.

클레어 다울링은 아일랜드 더블린 출신으로, 영국·아일랜드 대표로 여성 아마추어 국가대항전인 커티스컵에 네 차례 출전한 경력을 갖고 있다. 1986년 미국 원정에서 미국을 꺾고 역사적인 첫 승리를 거둔 대표팀의 일원이었다. 2000년에는 잉글랜드 갠턴에서 열린 커티스컵에서 영국·아일랜드 대표팀 주장도 맡았다. 다울링은 2014년 로열앤드앤션트가 여성 회원 가입을 허용한 뒤 초창기 여성 회원 가운데 한 명으로 합류했다. 이후 여러 위원회에서 활동하며 클럽 운영 경험을 쌓았다.

로열앤드앤션트는 2014년까지 여성 회원 가입을 허용하지 않았다. 오랜 기간 남성 전용 클럽으로 운영됐고, 골프 전통주의의 대표적 상징으로 평가받았다. 여성 회원 문호를 개방한 지 12년 만에 여성 회장까지 배출하게 됐다.

로열앤드앤션트는 과거 미국골프협회와 함께 세계 골프 규칙 제정과 운영의 중심 역할을 맡았다. 다만 2004년 규칙과 행정 운영 권한을 별도 조직인 알앤에이(R&A)에 넘기면서 현재는 클럽 조직과 행정 조직이 분리돼 운영되고 있다.