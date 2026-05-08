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[속보] 미군 “자위 차원서 미사일·드론 기지 등 이란군 시설 타격”

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본문 요약

중동 지역을 관할하는 미군 중부사령부은 7일 해군 유도미사일 구축함들이 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 중 "이란의 무분별한 공격을 저지하기 위해 자위적 차원에서 타격으로 대응했다"고 밝혔다.

중부사령부는 "해군 구축함인 USS 트럭스턴, 라파엘 페랄타, 메이슨 3척이 국제 해협을 통과하던 중 이란군이 다수의 미사일과 무인기를 발사했다"며 "미군 함정은 피해를 보지 않았다"고 설명했다.

중부사령부는 이어 "접근하는 위협을 제거하고 미사일 및 드론 발사 기지, 지휘 통제소, 정보·감시·정찰 거점 등 미군을 공격한 이란군 시설을 타격했다"며 "중부사령부는 사태가 악화하는 것을 원하지 않지만 미군을 보호하기 위해 현재 위치를 유지하며 대비 태세를 갖추고 있다"고 했다.

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[속보] 미군 “자위 차원서 미사일·드론 기지 등 이란군 시설 타격”

입력 2026.05.08 07:02

수정 2026.05.08 07:14

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  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

선박들이 29일 호르무즈 해협을 항해하고 있다. 로이터연합뉴스

선박들이 29일 호르무즈 해협을 항해하고 있다. 로이터연합뉴스

중동 지역을 관할하는 미군 중부사령부(CENTCOM)은 7일(현지시간) 해군 유도미사일 구축함들이 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 중 “이란의 무분별한 공격을 저지하기 위해 자위적 차원에서 타격으로 대응했다”고 밝혔다.

중부사령부는 “해군 구축함인 USS 트럭스턴, 라파엘 페랄타, 메이슨 3척이 국제 해협(호르무즈 해협)을 통과하던 중 이란군이 다수의 미사일과 무인기(드론)를 발사했다”며 “미군 함정은 피해를 보지 않았다”고 설명했다.

중부사령부는 이어 “접근하는 위협을 제거하고 미사일 및 드론 발사 기지, 지휘 통제소, 정보·감시·정찰 거점 등 미군을 공격한 이란군 시설을 타격했다”며 “중부사령부는 사태가 악화하는 것을 원하지 않지만 미군을 보호하기 위해 현재 위치를 유지하며 대비 태세를 갖추고 있다”고 했다.

폭스뉴스 등 미 언론은 이날 고위 당국자를 인용해 미군이 이란 케슘 항구와 반다르아바스 등을 공습했다고 전했다. 앞서 이란 반관영 베흐르 통신은 이란 남부 반다르아바스와 인근 호르무즈 해협의 게슘섬 일대에서 폭발음이 들렸다고 보도했다.

전날까지만 해도 미국과 이란이 종전 합의안을 담은 1쪽짜리 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 보도가 나온 데다, 도널드 트럼프 미국 대통령도 합의 가능성이 매우 크다고 했지만 양국 간 긴장은 다시 고조되는 분위기다.

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