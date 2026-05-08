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본문 요약

교통량이 가장 많은 시간은 오후 4~5시, 요일로는 금요일인 것으로 나타났다.

도로 교통량은 최근 10년간 연평균 1.2% 증가했다.

도로 종류별 하루 평균 교통량은 고속국도 5만2888대, 일반국도 1만3071대, 지방도 5910대였다.

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지난해 교통량 가장 몰린 요일·시간은?

입력 2026.05.08 07:37

  • 정대연 기자

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설 연휴를 앞둔 지난 2월13일 서울 서초구 반포IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있다. 연합뉴스

설 연휴를 앞둔 지난 2월13일 서울 서초구 반포IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있다. 연합뉴스

교통량이 가장 많은 시간은 오후 4~5시, 요일로는 금요일인 것으로 나타났다.

국토교통부는 고속국도와 일반국도, 지방도를 대상으로 실시한 2025년 도로 교통량 조사 결과를 8일 발표했다.

지난해 전국 도로의 하루 평균 교통량은 1만6416대로 나타났다. 이는 전년보다 0.9% 증가한 것이다. 자동차 등록 대수가 0.8% 증가했고, 수도권 통행량이 확대된 영향으로 분석됐다. 도로 교통량은 최근 10년간 연평균 1.2% 증가했다.

도로 종류별 하루 평균 교통량은 고속국도 5만2888대, 일반국도 1만3071대, 지방도 5910대였다. 고속국도가 73.6%를 차지했다.

차량별로는 승용차가 1만2003대로 전체의 73.2%였다. 화물차 4110대(25.0%), 버스 303대(1.8%) 순이었다. 승용차 교통량은 0.8% 늘고 화물차는 1.4% 증가했다. 버스는 비슷한 수준을 유지했다.

시간대별로는 전체 교통량의 76.5%가 오전 7시부터 오후 7시 사이 주간 시간대에 집중됐다. 오후 4∼5시 교통량이 가장 많았고, 요일별로는 금요일 통행량이 가장 많았다.

구간별로는 수도권 주요 간선도로에 차량이 집중됐다. 고속국도는 수도권 제1순환선 노오지JCT∼서운JCT 구간이 하루 평균 22만4238대로 가장 많았고, 일반국도는 77호선(자유로) 서울시계∼장항IC 구간이 20만5815대로 최대였다. 지방도는 309호선 천천IC∼서수원IC 구간이 하루 평균 12만7538대로 가장 많았다.

국토부는 이번 조사 결과를 국토교통 통계누리와 한국건설기술연구원 교통량 정보 제공 시스템을 통해 공개할 예정이다.

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