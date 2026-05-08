주요 투자은행, 한국 성장률 전망치 상향 조정···평균 2.4%

한국 경제가 1분기에 반도체가 이끈 큰 폭의 성장을 기록하면서 해외 주요 투자은행들이 올해 한국의 성장률을 상향 조정했다.

IB 8곳은 내년 경제성장률 전망치도 3월 말 평균 2.0%에서 4월 말 평균 2.1%로 0.1%p 높였다.

앞서 한국은행은 올해 1분기 실질 국내총생산 성장률 속보치가 전 분기 대비 1.7% 성장했다고 발표했다.