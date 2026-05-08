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주요 투자은행, 한국 성장률 전망치 상향 조정···평균 2.4%

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본문 요약

한국 경제가 1분기에 반도체가 이끈 큰 폭의 성장을 기록하면서 해외 주요 투자은행들이 올해 한국의 성장률을 상향 조정했다.

IB 8곳은 내년 경제성장률 전망치도 3월 말 평균 2.0%에서 4월 말 평균 2.1%로 0.1%p 높였다.

앞서 한국은행은 올해 1분기 실질 국내총생산 성장률 속보치가 전 분기 대비 1.7% 성장했다고 발표했다.

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주요 투자은행, 한국 성장률 전망치 상향 조정···평균 2.4%

입력 2026.05.08 07:55

  • 정대연 기자

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코스피가 사상 처음으로 종가 기준 7000선을 돌파하며 장을 마친 지난 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 주가가 표시됐다. 강윤중 선임기자

코스피가 사상 처음으로 종가 기준 7000선을 돌파하며 장을 마친 지난 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 주가가 표시됐다. 강윤중 선임기자

한국 경제가 1분기에 반도체가 이끈 큰 폭의 성장을 기록하면서 해외 주요 투자은행(IB)들이 올해 한국의 성장률을 상향 조정했다.

8일 국제금융센터에 따르면 주요 IB 8곳이 내놓은 올해 한국 경제성장률 전망치는 지난달 말 기준 평균 2.4%로 집계됐다. 이는 3월 말(2.1%)보다 0.3%포인트(p) 상승한 것이다.

JP모건은 2.2%에서 3.0%로 가장 많이 올렸다. 씨티(2.2%→2.9%)와 골드만(1.9%→ 2.5%), 바클리(2.0%→2.4%), 노무라(2.3%→2.4%)가 각각 0.7%p, 0.6%p, 0.4%p, 0.1%p 올렸다. 뱅크오브아메리카와 HSBC는 각각 1.9%, UBS는 2.2%를 유지했다. IB 8곳은 내년 경제성장률 전망치도 3월 말 평균 2.0%에서 4월 말 평균 2.1%로 0.1%p 높였다.

앞서 한국은행은 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률 속보치가 전 분기 대비 1.7% 성장했다고 발표했다. 이는 당초 전망치인 0.9%를 두 배 가까이 웃도는 수치다.

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