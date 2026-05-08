‘호르무즈 화재’ 나무호 두바이 도착···사고원인 본격 조사

호르무즈 해협에 정박하던 중 폭발로 화재가 발생한 HMM 운용 화물선이 아랍에미리트연합(UAE) 두바이 항구에 도착해 본격적인 사고 원인 조사가 시작된다.

HMM 등에 따르면 UAE 움알쿠와인 인근 해역에 정박 중이던 HMM 나무호는 예인선에 이끌려 8일(현지시간) 0시20분(한국시간 오전 5시20분) 두바이 항구에 입항했다. 사고 해역에서 예인이 시작된 지 약 12시간 만이다. 나무호가 접안을 완료하는 데는 3시간 정도 더 소요될 전망이다.

접안 완료 후에는 중앙해양안전심판원 소속 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명 등으로 구성된 정부 조사단이 본격적인 사고 원인 조사에 착수한다. 선박 화재가 이란 공격 등 외부 요인에 의한 것인지, 선박 결함 등 내부 요인에 의한 것인지 파악하는 게 조사의 핵심이다.

그동안 나무호 사고와 관련해 군사적 공격으로 의심할 만한 파공은 확인되지 않았고 사고 당시 배가 기울거나 침수되지 않았던 것으로 알려졌다. 이는 이란의 무인기(드론) 및 기뢰 등에 의한 피격 가능성에도 한국 정부가 신중한 입장을 유지하는 근거로 꼽힌다. 반면 화재 당시 선원들이 내부 요인에 의한 폭발과는 다른 큰 폭발음을 들었다는 점 등은 외부 요인을 의심케 하는 대목이다.

이란 내부에서도 나무호 화재가 이란군 공격 때문이라는 언론 보도와 이를 부인하는 군 당국 등의 주장이 엇갈리고 있다.

나무호 화재는 미국이 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박들의 탈출을 지원하기 위한 ‘프로젝트 프리덤’에 나선 지난 4일 오후 발생했다. 기관실 좌현에서 발생한 화재는 선원들이 이산화탄소 소화 설비로 4시간여 만에 진압했다.