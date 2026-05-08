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본문 요약

양향자 국민의힘 경기지사 후보는 경쟁자인 추미애 더불어민주당 경기지사 후보에 대해 "추 후보 인지도가 저보다 많이 높지만, 비호감의 인지도"라고 주장했다.

그는 "아마 추 후보 쪽에서는 굉장히 긴장될 것"이라고 말했다.

양 후보는 12·3 불법계엄을 일으킨 윤석열 전 대통령과 '절윤'하지 않고 있는 장동혁 지도부의 유세 지원 여부에 대해 "유세 지원을 오시겠다고 하는 것은 막지 않겠다"며 " 도움이 되고 안 되고는 아마 결과로 나올 것"이라고 말했다.

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양향자 “추미애 인지도 높지만 비호감의 인지도…장동혁 유세 막지 않겠다”

입력 2026.05.08 08:07

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 6일 경기 수원시 국민의힘 경기도당에서 열린 경기도당 필승 결의대회에서 양향자 경기지사 후보가 발언하고 있다. 연합뉴스

지난 6일 경기 수원시 국민의힘 경기도당에서 열린 경기도당 필승 결의대회에서 양향자 경기지사 후보가 발언하고 있다. 연합뉴스

양향자 국민의힘 경기지사 후보는 경쟁자인 추미애 더불어민주당 경기지사 후보에 대해 “추 후보 인지도가 저보다 많이 높지만, 비호감의 인지도”라고 주장했다.

양 후보는 지난 7일 MBC 라디오 <권순표의 뉴스하이킥> 인터뷰에서 “저는 비호감이 좀 낮고 호감이 좀 높은 인지도”라며 이같이 말했다.

양 후보는 ‘여론조사에서도 오차 범위 밖으로 밀리지 않느냐’는 진행자 질문에 “오차 범위 밖에서 밀리지만 저는 첫 번째, 제가 후보 결정이 늦었지 않느냐”며 “후보 결정되고 직후 나오는 여론조사에서 제가 30% 이상만 되면 제가 이긴다고 본다”고 말했다. 그는 “아마 추 후보 쪽에서는 굉장히 긴장될 것”이라고 말했다.

양 후보는 12·3 불법계엄을 일으킨 윤석열 전 대통령과 ‘절윤’하지 않고 있는 장동혁 지도부의 유세 지원 여부에 대해 “유세 지원을 오시겠다고 하는 것은 막지 않겠다”며 “(유세가) 도움이 되고 안 되고는 아마 결과로 나올 것”이라고 말했다. 그는 “저는 (계엄에) 매우 비판적이고, 계엄을 불법이다라고 해서 죽을 뻔했다”고 말했다.

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