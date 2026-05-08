양향자 “추미애 인지도 높지만 비호감의 인지도…장동혁 유세 막지 않겠다”

양향자 국민의힘 경기지사 후보는 경쟁자인 추미애 더불어민주당 경기지사 후보에 대해 “추 후보 인지도가 저보다 많이 높지만, 비호감의 인지도”라고 주장했다.

양 후보는 지난 7일 MBC 라디오 <권순표의 뉴스하이킥> 인터뷰에서 “저는 비호감이 좀 낮고 호감이 좀 높은 인지도”라며 이같이 말했다.

양 후보는 ‘여론조사에서도 오차 범위 밖으로 밀리지 않느냐’는 진행자 질문에 “오차 범위 밖에서 밀리지만 저는 첫 번째, 제가 후보 결정이 늦었지 않느냐”며 “후보 결정되고 직후 나오는 여론조사에서 제가 30% 이상만 되면 제가 이긴다고 본다”고 말했다. 그는 “아마 추 후보 쪽에서는 굉장히 긴장될 것”이라고 말했다.

양 후보는 12·3 불법계엄을 일으킨 윤석열 전 대통령과 ‘절윤’하지 않고 있는 장동혁 지도부의 유세 지원 여부에 대해 “유세 지원을 오시겠다고 하는 것은 막지 않겠다”며 “(유세가) 도움이 되고 안 되고는 아마 결과로 나올 것”이라고 말했다. 그는 “저는 (계엄에) 매우 비판적이고, 계엄을 불법이다라고 해서 죽을 뻔했다”고 말했다.