무신사 특화매장 12곳, ‘4말5초 황금연휴’에 외국인 매출이 내국인 추월

한·중·일 연휴가 겹친 4월말~5월초 ‘동북아 황금연휴’ 기간에 무신사의 글로벌 특화매장 12곳의 외국인 매출이 한 주 전보다 30% 이상 늘어난 것으로 나타났다. 전체 매출에서 외국인이 차지하는 비중도 내국인을 넘어섰다.

무신사는 서울 성수·홍대·명동·강남·한남과 부산 서면 등 주요 상권에서 글로벌 특화매장으로 운영 중인 무신사 스탠다드 및 무신사 스토어 12곳의 지난달 29일부터 이달 5일까지 1주일 동안 외국인 고객 매출이 직전 1주일(4월22~28일) 대비 30% 이상 늘었다고 밝혔다. 특히 ‘무신사 스탠다드 성수점’과 ‘무신사 스토어 성수’는 외국인 방문이 늘면서 직전 1주일보다 매출이 41% 이상 늘었다.

이 기간 무신사 글로벌 특화 매장 12곳의 전체 매출에서 외국인 매출이 차지하는 비중은 53%에 달했다. 특히 외국인 고객 비중이 가장 높았던 ‘무신사 스토어 명동’은 전체 매출의 70% 이상이 외국인으로부터 발생했다. ‘무신사 스토어 성수’ ‘무신사 스탠다드 한남점’ ‘무신사 킥스 성수·홍대’ 역시 외국인 매출 비중이 60%를 넘었다.

무신사 관계자는 “한·중·일 주요 연휴가 겹친 기간 동안 K-패션과 뷰티에 관심이 많은 글로벌 고객들이 무신사 오프라인 매장으로 몰렸다”며 “앞으로도 외국인 관광객들이 무신사를 통해 한국의 가장 트렌디한 패션 문화를 경험할 수 있도록 온·오프라인을 연계한 차별화된 마케팅과 큐레이션을 지속적으로 강화할 것”이라고 밝혔다.