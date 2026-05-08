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강원도, 양양~제주 노선 할인 프로모션 지원···왕복 최대 1만 원 할인

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본문 요약

강원도는 양양국제공항을 활성화하기 위해 양양~제주 노선을 운항 중인 파라타항공과 협력해 항공권 할인 프로모션을 추진한다고 8일 밝혔다.

또 원주공항 활성화를 위한 원주~제주 노선 항공권 할인 프로모션도 준비 중이다.

이동희 강원도 관광국장은 "이용객의 비용 부담을 덜고, 양양국제공항을 활성화하기 위해 이번 프로모션을 진행하게 됐다"라며 "강원도 내 공항이 더욱 활기를 띨 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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강원도, 양양~제주 노선 할인 프로모션 지원···왕복 최대 1만 원 할인

입력 2026.05.08 09:37

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

양양국제공항 전경. 양양군 제공

양양국제공항 전경. 양양군 제공

강원도는 양양국제공항을 활성화하기 위해 양양~제주 노선을 운항 중인 파라타항공과 협력해 항공권 할인 프로모션을 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 프로모션은 최근 악화한 중동 정세에 따른 고유가 여파로 항공사의 경영 부담이 커지고, 유류할증료 인상으로 이용객들의 비용 부담이 증가함에 따라 이를 완화하기 위해 마련됐다.

할인 대상은 양양~제주, 제주~양양간 국내선 노선이다.

파라타항공 인터넷 홈페이지와 모바일 앱에서 항공권 예약 시 별도의 할인 코드를 입력하면 편도 5000원, 왕복 1만 원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

단 정상 운임 항공권은 할인 대상에서 제외된다.

항공권 예약과 할인 코드 발급 기간은 오는 11일 오전 10시부터 15일 오후 2시까지다.

탑승 가능 기간은 11일부터 8월 31일까지다.

파라타항공은 양양~제주 노선을 하루 2회, 주 14회 운항하고 있다.

강원도는 이번 프로모션을 통해 이용객의 실질적인 항공료 부담을 줄이고, 다른 지역 관광객의 도내 방문도 적극적으로 유도할 계획이다.

또 원주공항 활성화를 위한 원주~제주 노선 항공권 할인 프로모션도 준비 중이다.

이동희 강원도 관광국장은 “이용객의 비용 부담을 덜고, 양양국제공항을 활성화하기 위해 이번 프로모션을 진행하게 됐다”라며 “강원도 내 공항이 더욱 활기를 띨 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

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