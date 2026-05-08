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울산시 중소기업 경영지원에 700억 원 투입··· 물류, 화물 업종에 200억 원 확대

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본문 요약

중동 사태 장기화와 국제 유가 및 물류비 상승으로 경영상 어려움을 겪는 지역 중소기업을 위해 울산시가 지원책을 마련했다.

울산시는 총 700억 원 규모의 '2026년 3차 중소기업 경영안정자금'을 지원한다고 8일 밝혔다.

이번 지원으로 3차 자금 규모는 기존 500억 원에서 700억 원으로 늘었다.

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울산시 중소기업 경영지원에 700억 원 투입··· 물류, 화물 업종에 200억 원 확대

입력 2026.05.08 10:17

  • 김준용 기자

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울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

중동 사태 장기화와 국제 유가 및 물류비 상승으로 경영상 어려움을 겪는 지역 중소기업을 위해 울산시가 지원책을 마련했다. 울산시는 총 700억 원 규모의 ‘2026년 3차 중소기업 경영안정자금’을 지원한다고 8일 밝혔다.

이번 지원으로 3차 자금 규모는 기존 500억 원에서 700억 원으로 늘었다. 이에 따라 올해 전체 중소기업 육성자금 규모는 총 2500억 원으로 확대됐다. 시는 유가 상승의 직격탄을 맞은 물류·화물운송업 분야를 돕기 위해 100억 원 규모의 전용 자금을 신규 편성했다. 지원 대상에는 도로·해상운송업부터 물류터미널 운영업, 화물 포장·검수업 등이 포함된다.

일반 중소기업 대상 경영안정자금은 기존보다 100억 원 늘린 500억 원을 투입하며, 조선업종 자금 100억 원은 종전대로 유지한다. 업체당 융자 한도는 최대 5억 원이다. 수출 실적 100만 달러 이상이거나 모범장수기업은 최대 6억 원까지 지원받을 수 있다.

방식은 협약 금융기관 대출과 연계한 이차보전 형태로 진행된다. 기업 조건에 따라 연 1.2~2.5%의 대출이자를 시가 지원하며, 우대기업에는 0.5%p의 추가 혜택이 주어진다.

오는 11일부터 15일까지 울산경제일자리진흥원 홈페이지를 통해 접수한다. 울산시 관계자는 “중동발 대외 리스크로 물류·운송 분야 기업의 경영 부담이 커지고 있다”며 “이번 긴급 자금이 기업의 유동성 확보와 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

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