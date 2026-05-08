호르무즈 통제권 굳히기 나선 이란···‘페르시아만 해협청’ 출범

이란이 주장해온 대로 호르무즈 해협 통제권을 굳히려는 차원에서 최근 ‘페르시아 걸프 해협청’을 신설한 것으로 파악됐다.

7일(현지시간) CNN 등에 따르면 이란은 새로운 정부 기관으로 ‘페르시아만 해협청’(PGSA)을 발족하고 호르무즈 해협에 대한 통제권을 공식화하는 데 나섰다. 이 기관은 호르무즈 해협을 통과하려는 선박들을 심사하고 통행료를 징수하는 역할을 맡는 것으로 해운 업계에 통지됐다.

PGSA는 ‘선박 정보 신고’라는 신청서를 발급해 호르무즈 해협을 지나는 모든 선박이 안전한 항행을 보장받기 위해 의무적으로 작성하도록 하는 것으로도 알려졌다. 해당 신청서에는 선박 이름, 식별 번호, 출말 국가 및 목적지, 등록된 소유주 및 운영자, 선박 승무원의 국적, 화물에 대한 세부 정보 등 40가지 사항을 적도록 돼 있다.

PGSA의 신청서에는 “제공된 정보가 부정확하거나 불완전할 경우 그로 인해 발생하는 모든 결과는 전적으로 신청자의 책임”이라며며 “추가 지침은 e메일을 통해 전달될 것”이라는 내용도 포함돼 있다고 CNN은 전했다. CNN은 이란이 PGSA를 신설한 것은 미국과 중동 주변국의 경고 속에서도 호르무즈 해협에 대한 통제권을 강화하려는 의지를 보여주는 것이라고 해석했다.

다만 신청서에는 통행료 부과 여부와 관련한 정보는 담기지 않았으며, 아직 신청서를 제출한 선박이 있는지는 확인되지 않았다. 이란은 미국과 이스라엘의 공격에 따른 피해 보상 명목으로 통행료 부과를 내세워왔으며, 선박 한 척당 최대 200만달러의 통행료를 요구했다는 보도가 나온 바 있다. 해양 정보 업체인 로이드 인텔리전스 관계자는 “이미 선주들은 이란 당국으로부터 이와 비슷한 정보를 요구받아 왔다”면서 “이란이 절차를 공식화하려는 것으로 보인다”고 말했다.

이란 당국은 지난 5일 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 통제·관리하기 위한 새로운 ‘주권적 해상 교통 규제 메커니즘’도 가동하기 시작했다. 이에 따르면 해협을 통과하려는 모든 선박은 이란 측 공식 e메일을 통해 통항 규정을 전달받고 이를 준수해야 하며, 사전에 반드시 통항 허가를 받아야 한다.

미국은 이란의 이 같은 시도를 인정할 수 없다는 입장을 밝혀왔다. 해협 개방을 위한 국제공조도 촉구하고 있다. 마코 루비오 미 국무장관은 전날 백악관에서 기자회견을 열고 “이란이 호르무즈 해협 개방을 거부할 경우 제재를 가하는 내용을 담은 결의안을 유엔 안전보장이사회에 제출했다”고 밝혔다.