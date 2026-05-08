정원오 “민주당 강남 4구 발전 특위 구성해달라”…정청래 “즉각 설치”

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 8일 서울 강남·서초·송파·강동 등 강남 4구 발전을 위한 특별위원회를 구성해달라고 당에 제안했다. 정청래 더불어민주당 대표는 “즉각 설치하겠다”고 응했다.

정 후보는 이날 서울 송파구 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에서 “이재명 정부의 유능함과 정원오의 실력을 송파를 비롯한 강남 4구 시민도 체감할 수 있도록 하겠다”며 “그래서 당에 가칭 강남 4구 특별위원회를 구성해 주실 것으로 제안했다”고 말했다.

정 후보는 “제가 찾은 강남 4구 현장 곳곳에서 그동안 외면당한 시민의 불편이 컸다”며 “강남 4구, 나아가 한강 벨트에서 이재명 정부의 유능함을 당과 서울시가 함께 든든하게 뒷받침해야 한다”고 말했다. 그는 “송파의 현안인 옛 성동구치소 부지 개발, 성내천 생태하천 복원 문제 등을 주민 뜻을 반영해 풀어나가겠다”고도 했다.

제안을 들은 정 대표는 “강남 4구라면 어디를 말하는 거냐”고 물었고, 정 후보가 “강남·서초·송파·강동구”라고 답하자 “발전 특위를 만들어달라고 공식 제안하시는 것인가. 즉각 하도록 하겠다”고 말했다.

정 대표는 “성동에서 검증된 정원오 서울시장 후보의 실행력 있는 행정 DNA와 조재희 송파구청장 후보의 정교한 정책 역량이 결합하면 송파는 다시 한번 88올림픽 때처럼 영광을 되찾을 것”이라며 “조재희·정원오의 승리는 송파의 승리이자 서울의 자부심이다. 이재명 정부 성공을 견인하는 강력한 엔진이 될 것”이라고 말했다.

강남 4구 특위 제안은 그간 민주당 약세 지역으로 여겨지던 강남에 집중하겠다는 계획으로 풀이된다. 김한나 민주당 대변인은 “기존 강남 4구가 어느 정도 민주당 정책에서 소외된 부분이 있다는 차원에서 시민 불편과 과거 개발 이후 정체된 부분 해소하기 위해 특위 구성을 요청한 것으로 안다”고 말했다. 민주당은 특위 구성안을 내부에 전달하고 신속하게 진행할 계획이라고 밝혔다.