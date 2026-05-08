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[속보]권익위 “이재명 대표 피습사건 헬기 전원 당시 전 부위원장 부당 개입 있었다” 인정

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본문 요약

국민권익위원회가 2024년 당시 이재명 더불어민주당 대표의 헬기 전원 신고 사건 처리 과정에서 정승윤 전 권익위 부위원장 겸 사무처장의 부적절한 개입이 있었다고 결론을 내렸다.

TF는 " 전원위 위원들의 검토 권한을 제한하고, 담당부서 의견과 절차 등을 무시했으며, 피신고자 측과 비공식 접촉 과정에서 청탁금지법을 위반했을 소지가 있다"며 "각종 의혹에 대해 정 전 사무처장에게 내용증명 우편 등을 통해 본인 의견을 요청했지만, 수취거절 등으로 사실관계 확인이 어려워 현재 해당 사건을 수사 중인 국가수사본부에 수사의뢰했다"고 했다.

윤석열 대통령 배우자 김건희 여사의 명품가방 수수 의혹 등 정치적 논란 사건을 연이어 조사하다가 사망한 국민권익위원회 간부의 순직이 인정됐다.

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[속보]권익위 “이재명 대표 피습사건 헬기 전원 당시 전 부위원장 부당 개입 있었다” 인정

입력 2026.05.08 11:03

수정 2026.05.08 11:36

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  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정승윤 전 부위원장, 서울로 이송 결정 직원에

‘공무원 행동강령 위반’ 처리 지시해 확정

권익위 TF “병원간 공식적 협의” 진술 확보

김건희 명품백 사건 처리도 ‘의도적 지연’ 정황

처리 중 윤석열과 심야 비공식 회동 확인돼

2024년 1월2일 부산 방문 일정 중 흉기에 피습된 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)이 서울 용산구 노들섬 헬기장에서 서울대병원으로 이송되고 있다. 연합뉴스

2024년 1월2일 부산 방문 일정 중 흉기에 피습된 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)이 서울 용산구 노들섬 헬기장에서 서울대병원으로 이송되고 있다. 연합뉴스

국민권익위원회가 2024년 당시 이재명 더불어민주당 대표의 헬기 전원 신고 사건 처리 과정에서 정승윤 전 권익위 부위원장 겸 사무처장의 부적절한 개입이 있었다고 결론을 내렸다. 권익위는 김건희 여사 명품 가방 수수 사건의 조사 과정에서도 정 전 부위원장의 부당한 개입 정황을 확인해 국가수사본부에 수사의뢰했다.

권익위 정상화 추진 태스크포스(TF)는 8일 이 같은 내용을 담은 ‘권익위 정상화 추진 TF 운영결과’를 발표했다.

TF는 정 전 부위원장이 2024년 7월 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)의 헬기 전원 신고 사건과 관련해 전원위 의안과 회의에서 다루지 않은 사항을 의결서에 포함한 정황을 확인했다. TF는 담당 부서가 닥터 헬기로 이 대통령의 이송을 결정한 부산소방본부 직원에 대한 제도개선 취지의 ‘기관 송부’ 의견을 냈지만, 정 전 부위원장이 행동강령 위반 통보로 처리할 것을 지시했다고 봤다.

이재명 대통령은 2024년 1월 부산에서 피습당한 뒤 부산대병원에서 서울대병원으로 전원했다. 권익위는 2024년 7월 119 응급의료 헬기 이용 과정에서 부산대학교병원과 서울대병원 의사, 부산소방본부 직원들이 공무원 행동강령을 위반했다고 결론을 내렸다.

TF는 또 이번 재조사 과정에서 “서울대병원과 부산대병원 간 헬기 이송은 ‘병원 간 공식적 전원 협의 결과’에 따른 것이고, 부산대병원 의사는 헬기 이송을 요청할 수 있는 의료진 권한이 있었다”는 진술도 확보했다고 밝혔다. TF는 “권익위 차원에서 ‘유감 표명(사과)’을 할 예정이고 제도개선을 통해 특정인이 지위·권한을 남용해 공정한 사건 처리를 저해하는 부당개입 최소화하겠다”고도 밝혔다.

TF는 김건희 여사의 명품 가방 수수 사건 처리 과정에서도 정 전 부위원장이 “담당 부서 의견과 달리 판단 유보, 추가 보완지시 등을 통해 사건 처리를 지연한 정황을 확인했다”고 밝혔다. TF는 또 “사건처리 진행 중 피신고자 측인 윤석열 전 대통령과 심야시간에 대통령 관저에서 1시간 가량 비공식 회동을 한 정황도 확인했다”고 했다.

TF는 정 전 부위원장이 김 여사 사건을 처리하면서 “전원위 상정 의안을 전원위 위원들에게 회의 전날 전달하도록 지시하고, 전원위 회의 2시간 전 위원인 권익위 정무직·상임위원과 비공식 회의를 소집하여 처리방향(종결)을 언급했다”고도 밝혔다.

TF는 정 전 부위원장의 행동이 청탁금지법 위반 소지가 있다고 판단하고 경찰에 수사의뢰했다. TF는 “(정 전 부위원장이) 전원위 위원들의 검토 권한을 제한하고, 담당부서 의견과 절차 등을 무시했으며, 피신고자 측과 비공식 접촉 과정에서 청탁금지법을 위반했을 소지가 있다”며 “각종 의혹에 대해 정 전 사무처장에게 내용증명 우편 등을 통해 본인 의견을 요청했지만, 수취거절 등으로 사실관계 확인이 어려워 현재 해당 사건을 수사 중인 국가수사본부에 수사의뢰했다”고 했다.

김건희 등 정치적 사건 조사 후 숨진 권익위 간부 ‘순직’ 인정

윤석열 대통령 배우자 김건희 여사의 명품가방 수수 의혹 등 정치적 논란 사건을 연이어 조사하다가 사망한 국민권익위원회 간부의 순직이 인정됐다. 인사혁신처는 31일 권익위 부패방지국장 직무대리 A씨 유족의 순직유족급여 청구를 승인한 사실을 유족 측에 통보했다. A씨는 지난해 3월 부패방지국장 직무대리를 맡아 정치적 논란으로 비화한 사건들의 실무 조사를 ...

https://www.khan.co.kr/article/202503311959001

권익위 “이재명 소방헬기 이송 특혜 사건, 맞는 지침 적용했다”

국민권익위원회는 11일 권익위 전원위원회가 이재명 더불어민주당 대표의 헬기 전원 사건에 잘못된 규정을 적용했다는 민주당의 의혹제기를 일축했다. 민주당은 이 대표가 이용한 것은 119응급의료헬기(소방헬기)인데 권익위가 응급의료 전용헬기(닥터헬기) 이용 지침을 적용했다며 이날 유철환 권익위원장을 직권남용 혐의로 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발했다. 권...

https://www.khan.co.kr/article/202410112103001

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