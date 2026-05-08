정청래, 노상원 수첩 언급하다 눈물…“꽃게밥 되지 않았을까”

정청래 더불어민주당 대표가 8일 윤석열 전 대통령이 일으킨 12·3 내란 사건 수사에서 드러난 ‘노상원 수첩’을 언급하다 눈시울을 붉혔다.

정 대표는 이날 서울 송파구 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 “노상원 수첩에 나온 것을 특검에서 확인했다”며 “500명을 수용할 수 있는 철창이 있는 곳이 18군데나 있었다는 것 아니겠느냐”고 말했다. 그는 “만약에 계엄이 성공했더라면 이재명 대통령도 저도 혹시 그곳에 갇혀 있지 않을까”라고 말했다.

그는 “그곳에 가다가 꽃게 밥이 되지 않았을까 하는 살 떨리는 악몽 같은 기억이 다시 떠올랐다”며 “노상원은 이른바 노상원 수첩에 이 대통령과 정청래, 우원식, 김명수, 권순일 이런 사람들을 죽이려 했다”고 말했다.

정 대표는 “(노상원은 자신 등을) 연평도로 격리하고 배에 실어 살해하려는 계획을 (수첩에) 기록했다”고 말하던 중 울컥해 말을 잇지 못했다. 정 대표가 감정이 북받치는 듯한 모습을 보이자 양옆에 앉아있던 한병도 원내대표, 정원오 서울시장 후보가 정 대표 등을 두드렸다.

정 대표는 “그 수첩에 적혔던 사람들이 실제로 연평도로 가는 배에서 바닷물에 던져졌거나 연평도 쇠창살이 있는 감옥에 갇혀 있었다면 격리된 곳에서 쥐도 새도 모르게 고통스럽게 죽어가지 않았을까 생각했다”며 “그런 기사를 보면 여러 가지 생각이 들고 다행이라고 한숨을 쉬면서도 마음이 너무 안 좋다”고 말했다.

그는 “저뿐만 아니라 그 수첩에 적혀 있는 사람들이 생각할 때 어제 그런 뉴스를 보면 저와 같은 생각이 들지 않을까 하는 생각이 든다”며 “진짜 치가 떨리고 분노가 치밀어 오른다”고 말했다.