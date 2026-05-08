정부, 조수미 문화협력대사·이성훈 인권평화민주주의대사 임명

외교부가 소프라노 조수미를 문화협력대사로, 이성훈 성공회대 시민평화대학원 겸임교수를 인권평화민주주의대사로 임명했다고 8일 밝혔다.

대외직명대사는 각 분야에서 전문성과 인지도를 겸비한 민간 인사에게 대사 직명을 부여해 외교 활동을 할 수 있도록 하는 제도로 임기는 1년이다.

조수미 대사는 한·일 월드컵 홍보대사와 외교통상부 문화홍보 외교사절, 평창동계올림픽 홍보대사를 역임하고, 현재는 카이스트 문화기술대학원 초빙석학 교수로 활동 중이다.

외교부는 조 대사에 대해 “국제적 인지도를 가진 문화 인사”라며 “주요 국내외 문화행사 참석을 통해 우리 공공·문화외교 정책에 대한 이해를 높일 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이성훈 대사는 한국인권재단 상임이사와 국가인권위원회 정책본부장, 아시아인권단체연합 사무총장 등을 지냈다. 그는 국제 인권 규범 및 제도에 대한 연구와 국제기구 및 시민사회 간 협력 활동을 활발하게 전개해왔다는 평가를 받는다.

외교부는 “이 대사는 유엔 인권이사회 등 관련 분야 국제회의에 참석하고, 유사 입장국 및 국제 시민사회와의 협력 네트워크를 강화할 것”이라며 “국제 인권·평화·민주주의 논의에 대한 정부의 참여를 확대할 것”이라고 밝혔다.