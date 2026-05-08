‘경북에서 새출발 어때?’···청년창업 지역정착 지원사업

경북도는 오는 22일까지 올해 ‘청년창업 지역정착 지원사업’ 참여자를 모집한다고 8일 밝혔다.

이는 창업을 계획 중인 청년들의 사업화와 지역 정착을 돕는 사업이다. 경북도는 청년층 유입으로 지방소멸을 막고 활력을 이끌어내기 위해 2021년부터 사업을 추진 중이다.

경북지역 이외에 주소지를 둔 19~39세 청년으로 개인 또는 2명이 팀을 이뤄 신청 가능하다. 경북 내에 주소를 둔 청년의 경우 경북 외 지역 거주자와 팀을 이루면 동참할 수 있다.

올해는 5개 시·군(경주시·김천시·문경시·예천군·울진군)에서 총 7명을 선발할 예정이다. 최종 대상자로 선정된 청년에게는 창업 사업화자금 1500만원이 지급된다. 시제품제작·원료구입비·인증획득비·장소임차·인테리어 등에 쓸 수 있다.

또한 경북도는 사전지역조사와 주택임차, 교통비 등 정착지원비용 500만원도 함께 지급한다고 밝혔다. 안정적인 지역 정착을 위해 전문가 컨설팅과 창업기초교육 등 추가 지원도 이뤄진다.

경북도는 서류 및 대면심사(프레젠테이션 발표)를 거쳐 대상자를 가릴 계획이다. 자세한 모집 내용과 신청 방법은 (재)경상북도경제진흥원 누리집 등을 통해 확인할 수 있다. 2021년부터 현재까지 이 사업을 통해 70여명의 청년들이 경북지역에 정착해 활동 중이다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 “앞으로도 청년들이 경북에서 창업하고 성장할 수 있는 환경을 조성해 청년 창업이 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.