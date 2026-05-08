대전 안전공업 화재 희생자 추모식 9일 열린다

유가족 주관 추모식 문평근린공원서 개최

대전시는 오는 9일 문평근린공원에서 문평동 공장화재 희생자를 기리기 위한 추모식이 열린다고 8일 밝혔다.

이번 추모식은 유가족 측이 주관해 마련한 자리로, 희생자들을 추모하고 유가족 간 아픔을 나누는 한편 시민들과 함께 기억하고 애도하기 위해 추진됐다.

대전시는 그동안 합동분향소를 운영하며 시민들의 추모를 지원해 왔으며 이번 추모식에도 참석해 추도사와 사회 진행 등을 맡아 유가족 위로와 추모에 동참할 예정이다.

추모식에는 유가족을 비롯해 정부와 대전시, 대덕구 관계자, 시민 등이 참석할 예정이며 추도사, 분향 및 헌주, 추모편지 낭독, 추모공연, 위패 봉송 순으로 진행된다.

대전시는 이번 추모식을 계기로 희생자들의 넋을 기리고 유가족 지원을 이어가는 한편, 향후 유사 사고 방지를 위한 안전관리 대책도 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

시 관계자는 “이번 추모식이 희생자들을 기억하고 유가족과 시민들이 서로를 위로하는 시간이 되길 바란다”며 “대전시도 끝까지 책임 있는 자세로 지원과 재발방지 대책 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

대전 대덕구 문평동 안전공업 공장에서는 지난 3월20일 오후 1시17분쯤 불이 나 공장 1동을 모두 태우고 약 10시간30분 만인 오후 11시48분쯤 꺼졌다. 이 불로 14명이 사망했고 60명이 크고 작은 부상을 입었다.