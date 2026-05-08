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본문 요약

충남 서산시가 가로림만 일대 맞춤형 드론 배송 상용화 서비스 운영 시간을 야간까지 확대한다.

또 주민과 관광객 의견을 반영해 드론 배송 이용 요금을 기존 5000원에서 1000원으로 인하했다.

신필승 서산시장 권한대행은 "올해 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 야간 드론 배송 서비스를 시행하게 됐다"며 "앞으로도 도서지역 주민 생활환경 개선과 관광객 편의 증진을 위해 드론 배송 상용화와 서비스 혁신을 지속 추진하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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밤에도 하늘길 열린다···서산 가로림만, 전국 첫 ‘야간 드론 배송’ 확대

입력 2026.05.08 13:28

  • 강정의 기자

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고파도·우도 등 섬 지역 대상 운영

배송요금 1000원으로 인하

야간 드론 배송서비스 운영에 활용되는 드론. 충남 서산시 제공

야간 드론 배송서비스 운영에 활용되는 드론. 충남 서산시 제공

충남 서산시가 가로림만 일대 맞춤형 드론 배송 상용화 서비스 운영 시간을 야간까지 확대한다.

서산시는 기존 오전 10시부터 오후 6시까지 운영하던 드론 배송 서비스를 8일부터 오후 8시30분까지 연장 운영한다고 밝혔다. 이에 따라 하루 배송 횟수도 기존 9회에서 11회로 늘어난다.

야간 드론 배송 서비스는 고파도·우도·분점도 등 가로림만 섬 지역과 팔봉면 호리 지역을 대상으로 제공된다. 중왕항을 거점으로 운영되며 시는 다음달 중 벌천포 일원까지 서비스 지역을 확대할 계획이다.

서비스 이용자는 배달 애플리케이션 ‘먹깨비’를 통해 필요한 물품을 주문하면 된다.

시는 이번 운영시간 확대가 어버이날을 맞아 고향을 찾는 주민과 가로림만 관광객의 편의 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

또 주민과 관광객 의견을 반영해 드론 배송 이용 요금을 기존 5000원에서 1000원으로 인하했다.

신필승 서산시장 권한대행은 “올해 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 야간 드론 배송 서비스를 시행하게 됐다”며 “앞으로도 도서지역 주민 생활환경 개선과 관광객 편의 증진을 위해 드론 배송 상용화와 서비스 혁신을 지속 추진하겠다”고 말했다.

한편 시는 야간 드론 배송 외에도 지역 순찰·수색 복합 임무, 보건의료 행정 지원 드론 배송 실증, 택배 드론 배송 실증 등 다양한 드론 활용 사업을 추진하고 있다.

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