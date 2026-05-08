패키지보다 좋은 경험을…호시노 리조트 괌, 새롭게 문연다

건물보다 콘텐츠가 우선 ‘재생 철학’으로 여행 공식 바꾼다

“무엇을 지을까보다, 어떤 경험을 줄까를 먼저 생각합니다.”

7일 서울 성동구 코사이어티에서 열린 기자간담회에서 카토 토모히사 호시노 리조트 운영총괄이사는 리조트 운영 철학에 대해 이렇게 설명했다. 그는 “대부분의 호텔은 건물에 먼저 투자하지만 우리는 고객에게 어떤 서비스와 베네핏을 제공할지를 먼저 고민한 뒤 공간을 설계한다”고 말했다.

호시노 리조트는 1914년 창업 이후 ‘지역 재생’을 핵심 경영 철학으로 삼아왔다. 노후화됐거나 잠재력이 충분히 활용되지 못한 지역 리조트와 숙박시설을 인수해 새로운 경험 공간으로 재해석하는 방식이다.

이 같은 철학은 브랜드의 첫 해외 프로젝트인 리조나레 괌에도 반영됐다. 리조나레 괌은 올해 하반기 신규 시설 2곳을 선보이며 체류형 리조트 전략을 강화한다. 8월에는 올데이 다이닝 레스토랑 ‘초초(CHO CHO)’가 문을 연다. 괌 전통 차모로 음식과 스페인 영향을 받은 향토 요리를 중심으로 운영될 예정이다.

10월에는 비치클럽 시설도 개장한다. 호텔 앞 프라이빗 비치와 연계해 음식·음료·음악·액티비티를 결합한 형태로 운영된다. 리조트 측은 괌 자연환경 활용도를 높이는 방향으로 공간을 설계했다고 설명했다.

‘비치 클럽 패키지’ 상품도 함께 운영할 계획이다. 레스토랑 식사와 음료, 일부 액티비티 이용을 포함한 형태다. 객실과 워터파크, 식음 시설, 비치 공간을 하나의 동선으로 연결해 체류 시간을 늘리는 데 초점을 맞췄다는 설명이다. 괌 최대급 규모의 워터파크와 만타 슬라이드, 대형 객실 등도 주요 시설로 꼽힌다.

한편 호시노 요시하루 호시노 리조트 그룹 대표는 영상 메시지를 통해 한국 시장 중요성을 강조했다. 그는 “괌 시장은 우리에게 매우 중요하다. 특히 괌 방문객의 절반을 차지하는 한국 고객은 가장 소중한 파트너”라며 “재생 분야 강점을 바탕으로 한국 시장 수요를 반영한 시설 투자를 이어갈 계획”이라고 전했다.