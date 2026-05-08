햇살이 좋은 봄날이다. 하늘은 맑고 푸르며, 봄은 세상 가장 밝은 얼굴로 거리를 채우고 있다. 그러나 오늘의 봄은 조용히 머물러 있기보다 끊임없이 흔들리고 있다. 바람 때문이다. 따뜻한 햇살 속을 지나던 바람은 꽃과 연등과 나뭇잎을 스쳐 가며 봄날의 풍경을 살아 움직이게 만들고 있다.

그 바람을 맞으며 발걸음을 옮겼다. 조계사에 걸린 붉고 노란빛의 연등은 바람이 불 때마다 서로 몸을 부딪치며 작은 파도처럼 출렁거렸다. 거리 화단에 심어진 꽃들도 오늘은 가만히 있지 않았다.

붉은 양귀비꽃은 바람을 만날 때마다 얇은 꽃잎을 떨며 춤을 추었다. 샤스타 데이지꽃은 흰 꽃잎을 활짝 펼친 채 햇빛을 받으며 흔들렸다. 꽃밭은 조용했지만 분명 봄의 리듬이 흐르고 있었다.

흔들리는 꽃과 연등과 나뭇잎 속에서 나는 잠시 멈춰 서서, 바람이 있어 더 아름다운 봄날을 오래 바라보았다.