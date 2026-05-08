대구, ‘나노산업’ 실무인재 키운다···4개 전문대학 순회 설명회

대구시는 오는 11일부터 지역 전문대학을 대상으로 ‘나노융합기술인력 양성사업’ 교육설명회를 개최한다고 8일 밝혔다.

지역 나노산업의 경쟁력을 높이고 현장 맞춤형 실무 인재를 양성하기 위한 행사로, 지역 4개 대학(계명문화대·대구과학대·영남이공대·영진전문대)을 대상으로 진행된다.

대구시는 공학계열 졸업예정자를 대상으로 나노 소재·부품 제조 공정 장비 운용과 분석 역량을 갖춘 실무 인력을 양성하기 위한 프로그램을 선보일 예정이다.

시는 대학 추천 및 평가를 거쳐 26명을 선발해 대구테크노파크에서 교육을 진행할 예정이다. 선발된 이들은 오는 7~8월 중 5주간(190시간) 첨단 나노 인프라와 장비를 활용한 전문 교육을 받게 된다.

전체 교육과정의 약 70%는 나노 소재·부품 및 반도체 소자 제조 공정, 품질관리, 신뢰성 분석 등 현장 실무 중심으로 구성된다. 장비를 직접 다뤄보는 현장 밀착형 교육을 통해 교육생들의 공정 이해도와 장비 활용 능력, 산업 현장 적응력을 높일 계획이다.

교육이 끝난 후에는 취업 컨설팅과 기업 탐방, 채용 연계 등 맞춤형 사후 관리도 이뤄질 예정이다.

대구시는 최근 3년간 총 80명의 수료생 가운데 54명이 대기업(22명) 및 중견기업(32명)에 취업하는 등 우수한 운영 성과를 보이고 있다고 밝혔다.

이윤정 대구시 기계로봇과장은 “대구의 첨단 나노 인프라를 활용한 교육이 지역 청년에게는 취업 기회를, 기업에는 우수 인재 확보의 통로가 되고 있다”면서 “지역 산업 발전을 뒷받침할 실무형 인재 양성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.