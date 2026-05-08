창간 80주년 경향신문

대구, ‘나노산업’ 실무인재 키운다···4개 전문대학 순회 설명회

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구시는 오는 11일부터 지역 전문대학을 대상으로 '나노융합기술인력 양성사업' 교육설명회를 개최한다고 8일 밝혔다.

지역 나노산업의 경쟁력을 높이고 현장 맞춤형 실무 인재를 양성하기 위한 행사로, 지역 4개 대학을 대상으로 진행된다.

대구시는 공학계열 졸업예정자를 대상으로 나노 소재·부품 제조 공정 장비 운용과 분석 역량을 갖춘 실무 인력을 양성하기 위한 프로그램을 선보일 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구, ‘나노산업’ 실무인재 키운다···4개 전문대학 순회 설명회

입력 2026.05.08 14:00

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 오는 11일부터 지역 전문대학을 대상으로 ‘나노융합기술인력 양성사업’ 교육설명회를 개최한다고 8일 밝혔다.

지역 나노산업의 경쟁력을 높이고 현장 맞춤형 실무 인재를 양성하기 위한 행사로, 지역 4개 대학(계명문화대·대구과학대·영남이공대·영진전문대)을 대상으로 진행된다.

대구시는 공학계열 졸업예정자를 대상으로 나노 소재·부품 제조 공정 장비 운용과 분석 역량을 갖춘 실무 인력을 양성하기 위한 프로그램을 선보일 예정이다.

시는 대학 추천 및 평가를 거쳐 26명을 선발해 대구테크노파크에서 교육을 진행할 예정이다. 선발된 이들은 오는 7~8월 중 5주간(190시간) 첨단 나노 인프라와 장비를 활용한 전문 교육을 받게 된다.

전체 교육과정의 약 70%는 나노 소재·부품 및 반도체 소자 제조 공정, 품질관리, 신뢰성 분석 등 현장 실무 중심으로 구성된다. 장비를 직접 다뤄보는 현장 밀착형 교육을 통해 교육생들의 공정 이해도와 장비 활용 능력, 산업 현장 적응력을 높일 계획이다.

교육이 끝난 후에는 취업 컨설팅과 기업 탐방, 채용 연계 등 맞춤형 사후 관리도 이뤄질 예정이다.

대구시는 최근 3년간 총 80명의 수료생 가운데 54명이 대기업(22명) 및 중견기업(32명)에 취업하는 등 우수한 운영 성과를 보이고 있다고 밝혔다.

이윤정 대구시 기계로봇과장은 “대구의 첨단 나노 인프라를 활용한 교육이 지역 청년에게는 취업 기회를, 기업에는 우수 인재 확보의 통로가 되고 있다”면서 “지역 산업 발전을 뒷받침할 실무형 인재 양성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글