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경북, 예비·신혼부부 대상 ‘환경호르몬 제로 캠프’ 참가자 모집

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본문 요약

경북도는 예비부부 및 신혼부부를 대상으로 환경호르몬의 위험성을 주제로 한 'Zero&Joy 캠프'를 진행한다고 8일 밝혔다.

주요 프로그램으로는 환경호르몬 수치 검사, 환경호르몬 바로 알기 특강, 부부 소통 레크리에이션, 숲 체험·산림치유 프로그램, 환경호르몬 프리 친환경 생활용품 만들기 등이 있다.

장연자 경북도 기후환경정책과장은 "생활 속 작은 습관을 바꾸는 것만으로도 환경호르몬 노출을 크게 줄일 수 있다"면서 "예비·신혼부부가 건강한 가정을 준비하는 데 실질적인 도움이 되도록 프로그램을 구성했다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경북, 예비·신혼부부 대상 ‘환경호르몬 제로 캠프’ 참가자 모집

입력 2026.05.08 14:13

  • 백경열 기자

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경북 예비·신혼부부 대상 ‘Zero&Joy 캠프’ 홍보 전단. 경북도 제공

경북 예비·신혼부부 대상 ‘Zero&Joy 캠프’ 홍보 전단. 경북도 제공

경북도는 예비부부 및 신혼부부를 대상으로 환경호르몬의 위험성을 주제로 한 ‘Zero&Joy 캠프’를 진행한다고 8일 밝혔다.

저출생 극복과 환경호르몬 저감 실천을 연계한 행사로, 신혼부부 등이 환경호르몬의 위험성을 올바르게 인식하고 일상 속 유해 환경요인을 줄이는 실천 방법을 익힐 수 있도록 마련됐다.

경북지역에 사는 예비부부(결혼 예정 1년 이내) 또는 신혼부부(혼인 7년 이내)이면 신청 가능하다. 희망자는 경북도 환경연수원 누리집을 통해 오는 23일까지 참가신청서와 증빙서류를 접수하면 된다.

신혼부부는 혼인관계증명서, 예비부부는 청첩장 또는 웨딩홀 예약확인서 등을 증빙서류로 제출해야 한다. 자녀 동반은 불가하다.

캠프는 오는 30~31일 영주 국립산림치유원에서 20쌍을 대상으로 무료로 진행된다. 주요 프로그램으로는 환경호르몬 수치 검사, 환경호르몬 바로 알기 특강, 부부 소통 레크리에이션, 숲 체험·산림치유 프로그램, 환경호르몬 프리 친환경 생활용품 만들기(바디로션·샴푸) 등이 있다.

장연자 경북도 기후환경정책과장은 “생활 속 작은 습관을 바꾸는 것만으로도 환경호르몬 노출을 크게 줄일 수 있다”면서 “예비·신혼부부가 건강한 가정을 준비하는 데 실질적인 도움이 되도록 프로그램을 구성했다”고 말했다.

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