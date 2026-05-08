“북한 풍경과 비슷”···미국 수도 워싱턴 곳곳 ‘고맙습니다, 트럼프’ 현수막 논란

내무부 산하 기관, 대대적 공원 정비 사업 ‘감사하라고 강요하나’ 시민들 사이 비판

미국 수도 워싱턴 곳곳에 도널드 트럼프 미국 대통령에게 감사를 표하는 현수막이 설치돼 논란이 불거졌다고 워싱턴포스트(WP)가 7일(현지시간) 보도했다.

WP에 따르면 ‘고맙습니다, 트럼프 대통령’이라는 문구가 적힌 현수막들이 국립공원관리청(NPS) 산하 공사 현장을 중심으로 설치됐다. 내무부 산하 NPS는 미국 건국 250주년을 앞두고 워싱턴의 환경을 정비하는 목적에서 대대적으로 공원 및 공공시설 정비 사업을 진행 중이다.

정부 기관이 트럼프 대통령에 대한 감사 현수막을 제작·설치한 데 대해 시민들 사이에서 비판이 나오고 있다고 WP는 전했다. 정부가 국민을 상대로 ‘대통령에게 감사하라’고 강요하는 듯한 느낌을 준다는 게 부적절하다는 것이다. 한 시민은 온라인에 “아마 북한 풍경과 비슷할 것 같다”고 비판했다.

트럼프 대통령에게 감사한다는 현수막을 욕설 등 낙서로 훼손한 사진도 SNS에서 확산하고 있다. 워싱턴은 지난 2024년 대선에서 민주당 후보 카멀라 해리스 전 부통령에게 90% 이상 몰표를 던질 정도로 반트럼프 성향이 짙은 도시이기도 하다.

전문가들은 트럼프 대통령이 집권 1기 때부터 대통령 개인에게 감사를 집중시키고 싶어하는 경향을 보였다고도 지적한다. 각료회의에서 각 부처 장관들이 돌아가면서 트럼프 대통령에게 감사를 표하거나, 외국 지도자들이 트럼프 대통령의 리더십에 감사를 표하는 장면들이 자주 연출됐다는 것이다. J D 밴스 부통령은 지난해 2월 백악관을 방문한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 “당신은 단 한 번이라도 고맙다고 말한 적이 있나”라고 따지기도 했다.

역사학자 다이애나 버틀러 배스는 WP에 “정치인이 감사를 요구하고 이에 응하지 않으면 불충하다고 낙인찍는 상황은 아주 위험하다”며 “그것은 일종의 숭배나 마찬가지”라고 지적했다.