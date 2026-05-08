‘통제구간 확인하세요’···대구 수성못 일대서 10일 ‘전국 철인3종 경기대회’

대구시는 오는 10일 수성못과 신천동로 일대에서 ‘제22회 전국 철인3종 경기대회’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이는 수영·자전거·달리기 등 3개종목을 제한 시간 내에 완주하는 경기이다. 올해 대회는 ‘스탠다드 코스’ 방식으로 수영(1.5㎞), 사이클(40㎞), 달리기(10㎞) 순으로 진행된다. 전국에서 선수와 동호인 등 1100여명이 참가할 예정이다.

참가자들은 수성못을 한 바퀴 크게 수영한 뒤 신천동로(상동네거리~무태교)를 자전거로 2회 왕복한다. 끝으로 다시 수성못 주변을 5바퀴 달리며 경기를 마무리한다.

대구시는 원활한 대회 운영과 안전사고 예방을 위해 대회 당일 오전 8시부터 낮 12시까지 일부 구간의 차량 통행을 통제한다.

통제 구간은 신천동로(상동교~무태교) 양방향과 무학로 들안길삼거리부터 상동교 방향, 상동시장에서 파동 방면 직진 방향이다. 모두 전면 통제된다.

또한 해당 구간을 지나는 시내버스 11개노선(급행2·304·405·413·349·401·240·410·410-1·수성5·가창2)은 우회 운행한다. 교통통제 및 우회도로와 관련한 사항은 대구철인3종협회 누리집을 참고하면 된다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “시민들께서는 교통통제 구간과 버스노선 우회 내역을 미리 확인하시길 바란다. 안전한 대회 개최를 위한 이해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.