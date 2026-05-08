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본문 요약

대구시는 오는 10일 수성못과 신천동로 일대에서 '제22회 전국 철인3종 경기대회'를 개최한다고 8일 밝혔다.

교통통제 및 우회도로와 관련한 사항은 대구철인3종협회 누리집을 참고하면 된다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 "시민들께서는 교통통제 구간과 버스노선 우회 내역을 미리 확인하시길 바란다. 안전한 대회 개최를 위한 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

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‘통제구간 확인하세요’···대구 수성못 일대서 10일 ‘전국 철인3종 경기대회’

입력 2026.05.08 14:24

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구 수성못 인근에서 지난해 열린 ‘전국 철인3종 경기대회’의 모습. 대구시 제공

대구 수성못 인근에서 지난해 열린 ‘전국 철인3종 경기대회’의 모습. 대구시 제공

대구시는 오는 10일 수성못과 신천동로 일대에서 ‘제22회 전국 철인3종 경기대회’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이는 수영·자전거·달리기 등 3개종목을 제한 시간 내에 완주하는 경기이다. 올해 대회는 ‘스탠다드 코스’ 방식으로 수영(1.5㎞), 사이클(40㎞), 달리기(10㎞) 순으로 진행된다. 전국에서 선수와 동호인 등 1100여명이 참가할 예정이다.

참가자들은 수성못을 한 바퀴 크게 수영한 뒤 신천동로(상동네거리~무태교)를 자전거로 2회 왕복한다. 끝으로 다시 수성못 주변을 5바퀴 달리며 경기를 마무리한다.

대구시는 원활한 대회 운영과 안전사고 예방을 위해 대회 당일 오전 8시부터 낮 12시까지 일부 구간의 차량 통행을 통제한다.

통제 구간은 신천동로(상동교~무태교) 양방향과 무학로 들안길삼거리부터 상동교 방향, 상동시장에서 파동 방면 직진 방향이다. 모두 전면 통제된다.

또한 해당 구간을 지나는 시내버스 11개노선(급행2·304·405·413·349·401·240·410·410-1·수성5·가창2)은 우회 운행한다. 교통통제 및 우회도로와 관련한 사항은 대구철인3종협회 누리집을 참고하면 된다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “시민들께서는 교통통제 구간과 버스노선 우회 내역을 미리 확인하시길 바란다. 안전한 대회 개최를 위한 이해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

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