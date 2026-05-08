한·캐나다 정상통화…이 대통령 “안보, 에너지, 첨단산업 협력 강화”

이재명 대통령이 8일 마크 카니 캐나다 총리와 호르무즈 해협 항행 자유와 에너지 공급망 등 양국 간 협력 강화 방안을 논의했다.

이 대통령은 이날 오전 카니 총리와 통화를 했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 전했다.

두 정상은 지난해 10월 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한·캐나다 정상회담의 후속조치가 원만히 이행 중이라고 평가했다. 또 양국 관계가 안보 협력을 넘어 경제, 에너지, 첨단산업, 문화를 아우르는 다방면으로 확대되고 있는 가운데 이런 추세를 바탕으로 전략적 협력을 심화해 나가자는데 의견을 모았다고 강 수석대변인이 전했다.

이 대통령은 “한국에 있어서 캐나다는 핵심 우방 국가이며, 최근 국제 질서가 복잡하고 글로벌 에너지 공급망이 불안정한 상황에서 한국과 캐나다가 안보, 경제, 에너지, 핵심 광물, 첨단산업 등 다양한 분야에서의 협력을 더욱 강화해 나가기를 기대한다”고 밝혔다. 카니 총리는 이 대통령의 언급에 공감을 표하고 “캐나다와 한국 등 중견국들이 보다 실용적인 접근 하에 연대를 강화하는 것이 중요하다”고 화답했다.

두 정상은 중동 상황의 평화적 해결과 호르무즈 해협 항행의 자유 보장, 안정적인 에너지 수급을 위한 국제사회의 노력에 있어서도 양국이 더욱 긴밀히 협력해 나가야 한다는 점에 공감했다. 두 정상은 앞으로도 수시로 소통하면서 양국 관계를 적극 발전시켜 나가기로 했고, 다양한 분야에서 구체적이고 실질적인 성과를 얻을 수 있도록 각급에서 속도감 있게 협의해 나가기로 뜻을 모았다.

이번 정상 통화는 한국이 최대 60조원 규모로 추산되는 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주전에 뛰어든 상황에서 이뤄졌다는 점에서 관심이 쏠린다. 양국 정상이 실질적 성과 도출에 공감을 표하면서 잠수함 프로젝트 등에서의 협력이 탄력을 받을 것인지 주목하는 시선도 있다.

CPSP는 2030년 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤잠수함 최대 12척을 건조하는 대형 프로젝트다. 한국의 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)이 숏리스트(적격후보)에 올라 있으며 오는 6월 발표를 앞두고 최종 경쟁을 벌이고 있다.