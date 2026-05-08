[속보]국민의힘 반대에 39년만의 개헌 불발…우원식 “오늘로서 이 절차 중단, 국민의힘에 강력한 유감”

우원식 국회의장은 8일 국민의힘이 헌법 개정안에 대해 무제한토론를 신청하자 "강력한 유감"을 표하며 헌법 개정안을 본회의에 상정하지 않았다.

우 의장은 이날 국회에서 열린 본회의에서 "국민의힘은 헌법 개정안에 대해 어제는 투표에 참여하지 않아서 투표를 무효시켰고, 오늘은 또 무제한토론을 하겠다고 한다"며 "의장은 헌법개정안을 상정하지 않고, 오늘로서 이 절차를 중단한다"고 밝혔다.

우 의장은 "국민투표로 국민 주권을 행사하기 위해서 선거인단에 등록한 재외국민 여러분, 그리고 관계기관에도 유감의 뜻을 표하고 국회의장으로서 죄송하다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.