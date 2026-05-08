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[속보]국민의힘 반대에 39년만의 개헌 불발…우원식 “오늘로서 이 절차 중단, 국민의힘에 강력한 유감”

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본문 요약

우원식 국회의장은 8일 국민의힘이 헌법 개정안에 대해 무제한토론를 신청하자 "강력한 유감"을 표하며 헌법 개정안을 본회의에 상정하지 않았다.

우 의장은 이날 국회에서 열린 본회의에서 "국민의힘은 헌법 개정안에 대해 어제는 투표에 참여하지 않아서 투표를 무효시켰고, 오늘은 또 무제한토론을 하겠다고 한다"며 "의장은 헌법개정안을 상정하지 않고, 오늘로서 이 절차를 중단한다"고 밝혔다.

우 의장은 "국민투표로 국민 주권을 행사하기 위해서 선거인단에 등록한 재외국민 여러분, 그리고 관계기관에도 유감의 뜻을 표하고 국회의장으로서 죄송하다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.

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[속보]국민의힘 반대에 39년만의 개헌 불발…우원식 “오늘로서 이 절차 중단, 국민의힘에 강력한 유감”

입력 2026.05.08 14:33

수정 2026.05.08 14:35

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  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 7일 국회 본회의장 풍경. 박민규 선임기자

지난 7일 국회 본회의장 풍경. 박민규 선임기자

우원식 국회의장은 8일 국민의힘이 헌법 개정안에 대해 무제한토론(필리버스터)를 신청하자 “강력한 유감”을 표하며 헌법 개정안을 본회의에 상정하지 않았다.

우 의장은 이날 국회에서 열린 본회의에서 “국민의힘은 헌법 개정안에 대해 어제는 투표에 참여하지 않아서 투표를 무효시켰고, 오늘은 또 무제한토론을 하겠다고 한다”며 “의장은 헌법개정안을 상정하지 않고, 오늘로서 이 절차를 중단한다”고 밝혔다.

우 의장은 “국민투표로 국민 주권을 행사하기 위해서 선거인단에 등록한 재외국민 여러분, 그리고 관계기관에도 유감의 뜻을 표하고 국회의장으로서 죄송하다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.

앞서 국회는 전날 열린 본회의에 헌법 개정안을 상정했지만 의결정족수 191명(재적의원 3분의 2)을 채우지 못해 투표 불성립이 선언됐다. 106석의 국민의힘 의원 전원이 표결에 불참했기 때문이다. 개헌안 가결을 위해서는 국민의힘에서 최소 12명의 이탈표가 필요했으나 표결에는 민주당·조국혁신당·진보당·개혁신당 의원 등 178명만 참석했다.

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