정부 “HMM 나무호 조사 오늘 오후 3시 이후 예상…선박 확인, 선원 면담 예정”

호르무즈 해협에서 정박 중 폭발로 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선 나무호가 아랍에미리트연합(UAE) 두바이에 도착한 가운데 정부가 8일 오후 3시 이후 정부 조사관의 현지 조사가 시작된다고 밝혔다.

청와대는 이날 “현지 조사는 한국시간으로 이르면 오늘 오후 3시 이후로 예상되나 현지 사정에 따라 유동적”이라며 “해양사고심판법에 따라 선박 확인, 선원 면담, 관련 자료 조사 등이 이뤄질 예정”이라고 전했다.

나무호 화재는 미국이 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박들의 탈출을 지원하기 위한 프로젝트 프리덤 작전에 나선 지난 4일 오후 발생했다. 기관실 좌현에서 발생한 화재는 선원들이 이산화탄소 소화 설비로 4시간여 만에 진압했다. 나무호는 예인선에 이끌려 8일(현지시간) 0시20분(한국시간 오전 5시20분) 두바이항에 입항했다.

해양사고심판법에 따라 중앙해양안전심판원 소속 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명 등으로 구성된 정부 조사단이 현지로 파견됐다. 선박 화재가 이란 공격 등 외부 요인에 의한 것인지, 선박 결함 등 내부 요인에 의한 것인지 파악하는 게 조사의 핵심이다.

청와대는 “선박 운용과 관련된 사람의 사망·실종·부상, 선박이나 육상·해양시설의 손상, 해양오염 피해 발생 등 사고가 조사 대상”이라며 “조사 이후 사고원인 규명(확정)이 필요한 경우, 사고를 조사한 조사관의 심판청구에 따라 심판을 진행하게 된다”고 밝혔다.