“다카이치 일본 총리, 이달 말 한국 방문···이재명 대통령 고향 안동서 정상회담 검토”

다카이치 사나에 일본 총리가 이달 말 한국을 방문해 이재명 대통령과 정상회담을 여는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다.
일본뉴스네트워크(NNN)는 8일 “복수의 정부 관계자에 따르면, 다카이치 총리가 이달 말 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 정상회담을 여는 방안이 검토되고 있다”며 “양국 정상이 상대국을 번갈아 방문하는 ‘셔틀 외교’의 일환으로, 일본 측은 국회 일정 등을 살핀 뒤 최종 결정을 내릴 방침”이라고 보도했다. 다카이치 총리의 방문은 이달 19∼20일 이뤄질 것이란 전망이 나오고 있다.
이번 회담이 성사될 경우 지난해 10월 한국에서의 첫 회담과 올해 1월 다카이치 총리의 지역구인 일본 나라현에서 진행됨 두 번째 정상회담에 이어 세 번째다. NNN은 “빠른 속도로 상호 왕래가 이뤄지는 것”이라고 평가했다.
NNN은 이번 정상회담의 주요 의제로 이란 정세를 감안한 석유 제품 등 물자 안정 공급과 납치 피해자 문제를 포함한 북한 정세가 다뤄질 것으로 전망했다. 또 오는 14~15일 예정된 미중 정상회담을 앞두고 양국 간 인식과 대응 방향을 확인하는 논의가 이뤄질 가능성도 있다고 덧붙였다.