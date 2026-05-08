“다카이치 일본 총리, 이달 말 한국 방문···이재명 대통령 고향 안동서 정상회담 검토”

다카이치 사나에 일본 총리가 이달 말 한국을 방문해 이재명 대통령과 정상회담을 여는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다.

일본뉴스네트워크는 8일 "복수의 정부 관계자에 따르면, 다카이치 총리가 이달 말 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 정상회담을 여는 방안이 검토되고 있다"며 "양국 정상이 상대국을 번갈아 방문하는 '셔틀 외교'의 일환으로, 일본 측은 국회 일정 등을 살핀 뒤 최종 결정을 내릴 방침"이라고 보도했다.

다카이치 총리의 방문은 이달 19∼20일 이뤄질 것이란 전망이 나오고 있다.