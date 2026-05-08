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본문 요약

다카이치 사나에 일본 총리가 이달 말 한국을 방문해 이재명 대통령과 정상회담을 여는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다.

일본뉴스네트워크는 8일 "복수의 정부 관계자에 따르면, 다카이치 총리가 이달 말 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 정상회담을 여는 방안이 검토되고 있다"며 "양국 정상이 상대국을 번갈아 방문하는 '셔틀 외교'의 일환으로, 일본 측은 국회 일정 등을 살핀 뒤 최종 결정을 내릴 방침"이라고 보도했다.

다카이치 총리의 방문은 이달 19∼20일 이뤄질 것이란 전망이 나오고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“다카이치 일본 총리, 이달 말 한국 방문···이재명 대통령 고향 안동서 정상회담 검토”

입력 2026.05.08 14:43

수정 2026.05.08 14:47

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  • 전현진 기자

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이재명 대통령이 지난 1월13일 일본 나라현 회담장 앞에서 영접 나온 다카이치 사나에 일본 총리와 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 지난 1월13일 일본 나라현 회담장 앞에서 영접 나온 다카이치 사나에 일본 총리와 악수하고 있다. 연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 이달 말 한국을 방문해 이재명 대통령과 정상회담을 여는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다.

일본뉴스네트워크(NNN)는 8일 “복수의 정부 관계자에 따르면, 다카이치 총리가 이달 말 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 정상회담을 여는 방안이 검토되고 있다”며 “양국 정상이 상대국을 번갈아 방문하는 ‘셔틀 외교’의 일환으로, 일본 측은 국회 일정 등을 살핀 뒤 최종 결정을 내릴 방침”이라고 보도했다. 다카이치 총리의 방문은 이달 19∼20일 이뤄질 것이란 전망이 나오고 있다.

이번 회담이 성사될 경우 지난해 10월 한국에서의 첫 회담과 올해 1월 다카이치 총리의 지역구인 일본 나라현에서 진행됨 두 번째 정상회담에 이어 세 번째다. NNN은 “빠른 속도로 상호 왕래가 이뤄지는 것”이라고 평가했다.

NNN은 이번 정상회담의 주요 의제로 이란 정세를 감안한 석유 제품 등 물자 안정 공급과 납치 피해자 문제를 포함한 북한 정세가 다뤄질 것으로 전망했다. 또 오는 14~15일 예정된 미중 정상회담을 앞두고 양국 간 인식과 대응 방향을 확인하는 논의가 이뤄질 가능성도 있다고 덧붙였다.

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