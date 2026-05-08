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평창 풍력발전단지 인근서 크레인 20ｍ 아래로 추락해 40대 숨져

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평창 풍력발전단지 인근서 크레인 20ｍ 아래로 추락해 40대 숨져

입력 2026.05.08 15:13

8일 오전 8시 21분쯤 강원 평창군 대관령면 횡계리 풍력발전 단지 인근 임도에서 대형 크레인이 20ｍ 아래 경사로로 추락했다는 신고를 받고 출동한 119 구조대원들이 구조작업을 벌이고 있다. 강원도소방본부 제공

8일 오전 8시 21분쯤 강원 평창군 대관령면 횡계리 풍력발전 단지 인근 임도에서 대형 크레인이 20ｍ 아래 경사로로 추락했다는 신고를 받고 출동한 119 구조대원들이 구조작업을 벌이고 있다. 강원도소방본부 제공

8일 오전 8시 21분쯤 강원 평창군 대관령면 횡계리 풍력발전 단지 인근 임도에서 40대 A씨가 몰던 대형 크레인이 20ｍ 아래 경사로로 추락했다.

이 사고로 A씨가 크레인에 깔려 현장에서 숨졌다.

경찰과 소방당국은 풍력발전소에 작업하러 가던 A씨가 폭이 좁은 임도에서 마주 오던 차량과 교행하는 과정에서 지반이 무너지며 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.

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