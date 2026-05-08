평창 풍력발전단지 인근서 크레인 20ｍ 아래로 추락해 40대 숨져

8일 오전 8시 21분쯤 강원 평창군 대관령면 횡계리 풍력발전 단지 인근 임도에서 40대 A씨가 몰던 대형 크레인이 20ｍ 아래 경사로로 추락했다.

이 사고로 A씨가 크레인에 깔려 현장에서 숨졌다.

경찰과 소방당국은 풍력발전소에 작업하러 가던 A씨가 폭이 좁은 임도에서 마주 오던 차량과 교행하는 과정에서 지반이 무너지며 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.