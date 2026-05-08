이 대통령, 어버이날 순직 공무원 부모에 카네이션 달아주며 눈물

이재명 대통령과 김혜경 여사가 어버이날인 8일 순직 소방·경찰 공무원의 부모를 만나 가슴에 카네이션을 직접 달아주며 눈물을 보였다. 이 대통령은 “국가가 자식 된 도리와 책임을 다하고 끝까지 곁을 지키겠다는 의지를 담았다”고 말했다.

이 대통령과 김 여사는 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘어버이 그 사랑의 날개로 우리라는 꽃을 피웠습니다’라는 주제로 열린 제54회 어버이날 기념식에 참석했다.

어버이날 기념식에 현직 대통령 부부가 함께 참석한 것은 이번이 처음이다. 기념식에는 화재 등의 사고 수습·구조 과정에서 순직한 소방·경찰 공무원 부모와 효행 실천 유공자, 독거노인 등 230여명이 자리했다.

이 대통령 부부는 순직한 소방·경찰 공무원 부모 11명의 가슴에 빨간색 카네이션을 직접 달아줬다. 경북 문경 화재로 순직한 고 김수광 소방장과 박수훈 소방교, 제주 창고 화재로 순직한 고 임성철 소방장의 부친과 모친, 강원 강릉 화재로 순직한 고 이호현 소방교의 부친 등이 대상이었다. 이 대통령은 꽃을 달아주며 부모들의 손을 꼭 잡았고, 김 여사는 한 순직 공무원의 어머니와 눈물을 글썽이며 포옹했다.

이 대통령은 축사에서 “카네이션을 전달하다 보니 저도 갑자기 눈물이 났다”며 “마음이 아프시겠죠. 위로의 말씀을 드린다”고 말한 뒤 연설을 시작했다. 이 대통령은 “한 사람의 부모는 자식 숫자만큼의 세상을 짊어지고 살아간다고 한다. 두 아이의 아버지가 되고서야 저도 비로소 실감하는 일”이라고 말했다.

이 대통령은 “사랑하는 내 자식들에게, 지금보다 더 나은 세상을 물려주고자 했던 그 간절한 마음은 이 나라의 뿌리이자 번영과 성장의 원동력이었음을 잘 안다”며 “한평생을 헌신한 어머님 아버님들이 걱정 없이 행복한 노후를 누릴 수 있게 해야 한다”고 밝혔다. 이 대통령은 지역사회 통합 돌봄, 치매안심재산 관리 서비스, 115만개의 노인 일자리 등 노후 보장 제도를 약속했다.

이 대통령은 “어버이날, 만나지 못할 가족을 그리워하며 아파하고 계신 분들이 있다”고 말한 뒤엔 울먹이며 말을 잇지 못했다. 침묵 후 이 대통령은 “오늘 이 자리에 국민의 생명을 지키다 우리 곁을 떠난 순직 공무원들의 부모님들께서 함께하고 계시다”며 울음 섞인 목소리로 축사를 이어갔다.

이 대통령은 “사랑하는 자식을 먼저 떠나보내야 했던 그 슬픔 앞에서 그 어떤 말로도 위로를 다 할 수 없음을 잘 알고 있다. 가장 위험한 현장에서 마지막까지 소임을 다했을 그 젊은 청년들의 숭고한 희생을 무겁게 기억하겠다”며 흐느끼듯 말했다. 축사를 마친 이 대통령은 손수건으로 눈물을 닦았고, 김 여사와 함께 참석자들에게 눈물지은 채 허리 숙여 인사했다.