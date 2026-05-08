호르무즈서 또 포성…점점 더 흔들리는 휴전, 협상 기대감에 찬물

종전을 위한 양해각서(MOU) 체결을 놓고 물밑 협상을 벌이던 미국과 이란이 휴전이 시작된 이래 가장 높은 강도의 공격을 주고받았다. 이번 교전은 협상 기대감에 찬물을 끼얹는 동시에, 아슬아슬하게 유지되고 있는 휴전을 또 한 번 시험대에 올려놓았다.

어느 쪽이 먼저 도발한 것인지는 불분명하다. 미국과 이란은 상대방이 먼저 공격을 해서 자위 차원에서 대응에 나선 것이라 주장하고 있다.

이란 정부는 7일(현지시간) 국영 방송을 통해 “미군이 이란 연안에서 호르무즈 해협으로 향하던 유조선 한 척과 아랍에미리트(UAE) 푸자이라항 인근에서 호르무즈 해협으로 진입하던 또 다른 이란 선박을 공격했다”고 밝혔다. 이어 “그들은 동시에 일부 걸프 국가와 협력해 게슘 항구와 반다르아바스, 시리크 해안에 위치한 민간인 지역에 공습을 감행했다”고 주장했다.

수도 테헤란에도 공습이 가해졌다. 이란 국영 통신사 IRNA는 테헤란에서 두 차례의 폭발이 발생해 방공망이 가동됐다고 보도했다.

이란군은 이에 대응해 “즉각 보복 차원에서 미국 군함들을 공격했다”고 밝혔다. 이란 반관영 타스님통신에 따르면 이란 해군은 호르무즈 해협 인근에서 드론과 미사일을 동원해 미군 구축함 3척을 공격했다. 또한 이란은 UAE가 미군과 협력해 이란 남부 지역을 공격했다고 지목한 후 미사일과 드론으로 보복 공격에 나섰다.

반면 미군은 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 미 해군 구축함 3척을 향해 이란이 미사일과 드론, 소형보트로 이유 없이 선제공격을 가했다고 주장했다. 미군은 이에 대한 보복으로 이란의 미사일·드론 발사기지, 지휘 통제소, 정보·감시·경찰 거점 등을 공습했다고 밝혔다.

미국과 이란 측 공식 발표를 종합해보면, 미군 구축함들이 이란이 통제권을 주장하는 호르무즈 해협을 지나는 일종의 무력시위에 나섰고, 이란이 이에 대응하자 제한적인 교전이 발생했을 가능성이 있다.

양측 모두 휴전이 깨지는 것은 원치 않고 있다. 트럼프 대통령은 이날 ABC방송 인터뷰에서 “휴전은 여전히 유효하다. 그냥 가볍게 툭 친 것”이라 표현하며 충돌 수위를 제한하려는 듯했다. 이란 역시 미국의 유조선 공격은 “휴전 위반”이라고 강하게 비판했지만, 교전이 끝난 후 “현재 해협 인근 섬과 해안 도시 상황은 정상으로 돌아왔다”며 안정을 되찾았다는 데 방점을 찍었다.

다만 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜에 올린 글에서는 “오늘 우리가 다시 한번 그들을 제압했듯이 만약 그들이 빨리 협정을 체결하지 않으면 앞으로 우리는 훨씬 더 강력하고 잔혹하게 그들을 제압할 것”이라고 경고했다. 확전을 원치 않는다는 신호를 보냄과 동시에 종전 MOU에 빨리 서명하라고 압박을 가한 것으로 풀이된다.

현재 미국은 전쟁 종식과 핵 협상의 기본 원칙을 담은 14개 항으로 구성된 1쪽짜리 양해각서(MOU)에 대한 이란 측의 답변을 기다리고 있다. 협상 사정을 잘 아는 이란 관리 3명은 “MOU 체결의 핵심 장애물은 이란의 핵 프로그램 포기와 고농축 우라늄 비축량을 넘기라는 미국 측의 사전 약속 요구”라고 뉴욕타임스에 말했다. 트럼프 대통령은 이란에 20년 이상 우라늄 농축을 전면 중단하고, 440㎏에 달하는 고농축 우라늄 비축량을 미국에 넘기라고 요구하고 있다.

미국 전직 외교관이자 안보 전문가인 도널드 젠슨은 이날 호르무즈 해협에서 발생한 무력 충돌에 대해 “단순한 소규모 충돌이 아닌 ‘통제된 긴장 고조’로서, 양측이 핵심 쟁점에 대한 합의점을 찾으려는 동시에 (물러서지 않겠다는) 결의를 보여주려 하는 것”이라고 알자지라에 말했다.

그는 “양측 간 합의가 이뤄질 가능성이 크지만 포괄적인 합의는 아닐 것”이라며 “해협 통행에 초점을 맞춘 훨씬 더 제한적인 합의가 될 것이고, 이란 핵 프로그램과 관련한 더 큰 외교적 목표는 당분간 제쳐둬야 할 것”이라고 내다봤다.