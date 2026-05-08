창간 80주년 경향신문

이란, 전쟁 틈타 내부 단속 강화···“거의 매일 사형 집행”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란이 전쟁 발발 후 내부 단속을 강화하면서 거의 매일 사형을 집행하고 있다고 영국 일간 가디언이 7일 보도했다.

가디언에 따르면 노르웨이에 본부를 둔 인권단체 이란인권은 이란 당국이 지난 3월 이후 수감자 최소 24명의 사형을 집행했다고 밝혔다.

인권단체들은 마약 또는 살인 혐의 사형수를 상대로 사형을 집행했다는 이란 당국 주장과 달리, 당국이 최근 전쟁으로 혼란한 틈을 타 반정부 세력을 제거하고 있다고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란, 전쟁 틈타 내부 단속 강화···“거의 매일 사형 집행”

입력 2026.05.08 15:32

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 6일(현지시간) 이란 테헤란 거리에서 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 그려진 현수막 옆으로 시민들이 지나가고 있다. AFP연합뉴스

지난 6일(현지시간) 이란 테헤란 거리에서 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 그려진 현수막 옆으로 시민들이 지나가고 있다. AFP연합뉴스

이란이 전쟁 발발 후 내부 단속을 강화하면서 거의 매일 사형을 집행하고 있다고 영국 일간 가디언이 7일(현지시간) 보도했다.

가디언에 따르면 노르웨이에 본부를 둔 인권단체 이란인권(IHR)은 이란 당국이 지난 3월 이후 수감자 최소 24명의 사형을 집행했다고 밝혔다. 인권단체들은 마약 또는 살인 혐의 사형수를 상대로 사형을 집행했다는 이란 당국 주장과 달리, 당국이 최근 전쟁으로 혼란한 틈을 타 반정부 세력을 제거하고 있다고 주장했다.

이란 당국은 사형 집행 후 사망자 유족에게 사실을 알리지 않거나, 시신 인계를 거부하는 경우도 있는 것으로 전해졌다. 다수 사형수 가족들은 사형 집행 후에야 그 사실을 알게 되고, 이후에도 침묵을 지켜야 한다는 압박 속에 살아간다고 가디언은 전했다.

한 소식통은 “사형 집행 전부터 가족들은 관련 내용을 말하지 말라는 압력을 받았고, 침묵하면 사형을 면할 수 있을 것으로 생각한다”며 “하지만 결국 그들은 처형당했고 최소한 시신이라도 수습해 가족을 존엄하게 매장할 수 있기를 바라는 마음에 유족들의 침묵은 계속된다”고 말했다.

이란에선 수백명이 사형에 처할 수 있는 혐의로 기소된 상태이며 이에 따라 사형 집행도 계속될 가능성이 크다. 유엔 이란인권특별보고관의 보고서를 보면 이란은 지난 한 해에만 최소 1600건의 사형을 집행했다.

IHR 활동가 마흐무드 아미리 모가담은 “많은 구금자가 자백을 강요당하고 신체적, 정신적 고문을 겪고 있다”며 “전쟁으로 이란 정권의 인권 유린과 사형 집행 문제가 주목받지 못하고 있으며, 당국은 이런 상황을 이용해 국민에 대한 탄압을 강화하고 있다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글