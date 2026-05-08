맞벌이 돌봄 공백 메운 조부모들…절반은 “그만두고 싶다”

서울 동작구에 사는 김모씨(66)는 매일 오전 8시면 2세, 5세 손주 남매를 챙기러 같은 아파트 단지의 아들 집으로 향한다. 손주들을 어린이집에 등원시킨 후 운영하는 가게 문을 열고, 오후 4시가 되면 다시 하원에 나선다. 맞벌이 직장인인 아들 부부의 퇴근이 늦어지면 저녁 늦게까지 손주를 돌보는 일도 잦다. 김씨는 “가족을 위해 기쁘게 시작했지만, 가끔은 며칠만이라도 아무 책임 없이 쉬고 싶다는 생각도 든다”고 말했다.

손자녀를 돌보는 조부모 절반 이상이 자녀의 사정 때문에 거절하지 못해 ‘비자발적 돌봄’을 하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 상당수 조부모가 경제적 보상 없이 손주를 돌보고 있었고, 여성 노인에게 돌봄 부담이 집중되는 양상도 뚜렷했다.

한국여성정책연구원이 8일 발표한 ‘가족 내 손자녀 돌봄 현황과 정책방안 연구’에 따르면 손주를 돌보는 조부모는 평일 기준 주 평균 4.6일, 하루 평균 6.04시간을 돌봄에 쓰고 있었다. 주당 평균 돌봄시간은 26.83시간에 달했다.

조사는 최근 6개월간 주당 15시간 이상 만 10세 미만 손자녀를 돌본 경험이 있는 만 55~74세 조부모 1063명을 대상으로 지난해 7월28일부터 8월18일까지 온라인으로 진행됐다.

조부모 돌봄 의존이 커진 배경으로는 부모의 장시간 노동과 공적 돌봄의 한계가 지목됐다. 취학 전 아동은 ‘부모 퇴근 시간이 너무 늦어서’(49.2%), 초등학생은 ‘방과 후 돌봄 이후 공백’(58%) 때문에 조부모 도움을 받는 경우가 가장 많았다. 초등학생의 경우 학원 등·하원과 사교육 스케줄 관리도 주요 이유로 꼽혔다.

문제는 조부모 돌봄 상당수가 ‘자발적 선택’이 아니라는 점이다. 조부모 53.3%는 ‘원하지 않지만 자녀 사정 때문에 거절하지 못한다’고 답했다. 여성 응답 비율은 57.5%로 남성(44.6%)보다 높았다.

손주뿐 아니라 배우자 등 다른 가족 구성원까지 함께 돌보는 ‘다중 돌봄’을 경험하고 있다는 응답도 51.1%에 달했다. 여성(56.4%)이 남성(40.1%)보다 많았다.

조부모 돌봄은 건강에도 영향을 미쳤다. 손주를 돌본 이후 육체적 피로감이 증가했다는 응답은 73.7%, 정신적 부담이나 스트레스가 늘었다는 응답은 60.4%였다. 기존 질환이나 통증이 심해졌다는 응답도 47.8%에 달했다. 연구원은 이런 부정적 변화가 여성 노인에게서 더 두드러졌다고 설명했다.

실제 응답자의 46.8%는 ‘손자녀 돌봄을 그만두고 싶다고 생각한 적이 있다’고 답했다. 그 이유로는 ‘힘에 부쳐서’(46.7%), ‘스트레스’(12.1%), ‘건강 악화’(10.8%) 등을 꼽았다. 특히 0~1세 손주를 돌보는 여성 노인의 경우 54.7%가 돌봄 중단을 고민한 경험이 있다고 응답했다.

그럼에도 응답자의 48%는 별다른 경제적 보상 없이 손주를 돌보고 있었다. 정기적으로 경제적 대가를 받는 경우는 34.6%, 비정기적으로 받는 경우는 17.3%였다. 적지 않은 조부모가 ‘무급 돌봄 노동’을 수행하고 있는 셈이다.

손주 돌봄이 가족 관계에는 긍정적인 영향을 미치는 것으로 조사됐다. 응답자의 81.9%는 손자녀와의 관계가 좋아졌다고 답했고, 68.8%는 손자녀 부모와의 관계가 개선됐다고 응답했다. 손자녀 부모와의 관계가 좋아졌다는 응답은 남성(73.6%)이 여성(66.5%)보다 높았다.

마경희 선임연구위원은 “조부모 돌봄은 많은 가정의 돌봄 공백을 보완하는 중요한 역할을 하고 있지만 조부모 건강에 미치는 부정적 영향을 간과해서는 안 된다”며 “조부모 돌봄에 의존하기보다 부모가 일과 돌봄을 병행할 수 있도록 노동시간 구조와 관행을 개선하고 공적 돌봄의 질과 접근성을 높여야 한다”고 말했다.