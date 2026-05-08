트럼프 “이란, 합의문 서명 안 하면 거대한 섬광 보게 될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 종전을 위한 합의문에 서명하지 않으면 거대한 섬광이 솟아오르는 장면을 보게 될 것이라고 경고했다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 워싱턴 링컨기념관 공사 현장을 방문한 자리에서 기자들에게 “협상은 매우 잘 되고 있다”며 “이란은 내가 원하는 것보다 훨씬 더 간절하게 합의를 원한다”고 주장했다. 이날 미·이란이 호르무즈 해협에서 교전했지만 휴전과 협상에는 문제가 없다는 뜻으로 해석된다.

트럼프 대통령은 이란의 공격에 대해서는 “사소한 일”이라고 깎아내린 뒤 “우리는 그들은 완전히 날려버렸다. 그들은 우리를 우습게 봤다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이란이 합의를 거부해 휴전이 종료되는 상황에 대해서는 “이란에서 거대한 섬광이 솟아오르는 것을 보게 될 것”이라며 “이란은 하루빨리 합의문에 서명하는 것이 좋을 것”이라고 말했다. 1쪽짜리 문서라고 알려진 이란과의 종전 합의문에 대해서는 “그 이상”이라고도 말했다.

트럼프 대통령은 이어 “합의문은 기본적으로 이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 내용”이라며 “그들은 우리에게 핵 관련 물질 등을 넘기게 될 것”이라고 했다. 이란이 미국의 요구에 동의했냐는 질문에는 “동의했다”면서도 “동의한다 해도 다음 날이면 다른 말을 하기 때문에 큰 의미가 있는 건 아니다”고 했다. 이어 합의가 “언제든 성사될 수도 있고, 아닐 수도 있다”고 했다.