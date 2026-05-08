SNS 타고 번지는 마약···대전경찰청, ‘전방위 대응’ 나섰다

대전지검 등 유관기관과 합동회의 개최 유흥가 단속·치료 재활 연계 강화 등 논의

최근 온라인 기반 마약 거래가 확산하는 추세에 맞춰 대전경찰청이 관계기관들과 함께 마약류 범죄 대응 강화에 나섰다.

대전경찰청은 8일 청사에서 대전지방검찰청, 대전세관, 대전지방식품의약품안전청, 대전시, 대전동구보건소, 대전마약퇴치운동본부, 대전동구중독관리통합지원센터 등과 함께 최근 증가하는 마약류 범죄에 선제적으로 대응하기 위한 관계기관 합동 소통회의를 개최했다.

이번 회의에서는 신종 마약류 유통 대응, 의료용 마약류 관리 강화, 유흥가 중심 마약류 범죄 집중 단속, 마약류 중독자 치료·재활 연계 방안 등을 논의했다.

참석 기관 관계자들은 세관과의 협업을 통한 해외 밀반입 마약류 정보 공유, 식약청·보건소와의 의료용 마약류 불법 유통 단속 및 취급업소 점검, 검찰과의 수사·법리 협력 강화 필요성에 공감했다. 마약퇴치운동본부와 중독관리통합지원센터를 중심으로 치료·재활 연계 체계 구축도 추진하기로 했다.

경찰은 이번 회의를 계기로 관계기관 간 상시 협업체계를 구축하고 정보 공유와 합동 단속을 지속적으로 추진할 계획이다. 예방 교육과 홍보 활동도 확대해 지역사회 전반의 경각심을 높인다는 방침이다.

최근 마약류 범죄는 SNS와 익명 메신저 등을 이용한 비대면 거래 형태로 확산되고 있다. 대전지역 마약류 사범 검거 인원은 2022년 209명, 2023년 335명, 2024년 195명, 지난해 208명 등으로 증감을 반복하고 있지만, 범죄는 꾸준히 이어지는 상황이다.

백동흠 대전경찰청장은 “마약류 범죄는 단일 기관 대응만으로는 한계가 있는 만큼 관계기관 간 긴밀한 협업이 무엇보다 중요하다”며 “단속뿐 아니라 예방·치료·재활까지 종합 대응체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.