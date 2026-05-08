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이소영 “특검법 지방선거 전 추진하자고 했으면 반대했을 것…공소취소 권한 논란 있는 건 사실”

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본문 요약

이소영 더불어민주당 의원이 8일 윤석열 정권 조작 기소 특검법에 대해 "애초에 지방선거 이전에 추진하자고 하는 분들이 있었으면 반대 의견을 내고 제동을 걸었을 것"이라며 "이런 문제는 국민 의견도 충분히 수렴해야 하고 의원들 안에서도 격렬한 논쟁이 있을 수밖에 없는 사안"이라고 말했다.

이 의원은 특검법에 이재명 대통령 사건에 대한 공소취소 조항에 담긴 것에 대해 " 공소취소 권한을 부여하는 문제에 대해서는 법학 이론적으로도 그렇고 여러 가지 논란이 있을 수 있는 거는 사실"이라며 "그런 부분에 대해서 숙고하고 소신 있게 발언할 것"이라고 말했다.

이 의원은 "지도부 일각에서나 또는 국정조사에 참여했던 의원들 안에서 특검법이 필요하다는 문제의식이 있었을 수 있다"며 "실제 특검 추진 필요성이 저도 있다고 생각을 하는데 그 구체적인 내용에 대해서는 의원들 내부에서 숙의 절차가 필요한데, 그런 것들은 진행되지 않았다"고 말했다.

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이소영 “특검법 지방선거 전 추진하자고 했으면 반대했을 것…공소취소 권한 논란 있는 건 사실”

입력 2026.05.08 15:53

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이소영 더불어민주당 의원(왼쪽). 연합뉴스

이소영 더불어민주당 의원(왼쪽). 연합뉴스

이소영 더불어민주당 의원이 8일 윤석열 정권 조작 기소 특검법에 대해 “애초에 지방선거 이전에 추진하자고 하는 분들이 있었으면 반대 의견을 내고 제동을 걸었을 것”이라며 “이런 문제는 국민 의견도 충분히 수렴해야 하고 의원들 안에서도 격렬한 논쟁이 있을 수밖에 없는 사안”이라고 말했다.

이 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당> 인터뷰에서 “모두가 (특검법에) 다 동의한다고 생각하지 않는다”라며 이같이 말했다.

이 의원은 특검법에 이재명 대통령 사건에 대한 공소취소 조항에 담긴 것에 대해 “(특검에) 공소취소 권한을 부여하는 문제에 대해서는 법학 이론적으로도 그렇고 여러 가지 논란이 있을 수 있는 거는 사실”이라며 “그런 부분에 대해서 숙고하고 소신 있게 발언할 것”이라고 말했다.

이 의원은 “지도부 일각에서나 또는 국정조사에 참여했던 의원들 안에서 특검법이 필요하다는 문제의식이 있었을 수 있다”며 “실제 특검 추진 필요성이 저도 있다고 생각을 하는데 그 구체적인 내용에 대해서는 의원들 내부에서 숙의 절차가 필요한데, 그런 것들은 진행되지 않았다”고 말했다.

이 의원은 “원점에서 지방선거 이후에 격렬한 토론을 거쳐서 내용이든 시기든 방식이든 이런 것들이 새롭게 결정돼야 한다고 생각한다”고 말했다.

그는 “이 내용과 관련해 정책 의원총회나 토론 한 번 거친 적이 없다. 그냥 일부 의원들이 발의한 것”이라며 “이 정도 중요성이나 내용을 가진 법안을 추진하려 한다면 전체적인 의견을 듣는 의원총회가 여러 번 열린다거나 그렇게 진행되는 것”이라고 말했다.

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