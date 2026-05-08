금융위, 올해 사회연대조직에 2조원 공급

정부와 금융권이 사회적 기업 등 사회연대경제조직에 대한 금융 지원을 확대한다. 공공부문과 민간 금융기관을 통해 올해 2조원을 공급하고 향후 3년간 사회연대경제조직에 총 4조3000억원을 신규 공급할 계획이다.

금융위는 8일 서울 중구 서민금융진흥원에서 신진창 사무처장 주재로 올해 1차 사회연대금융협의회를 열었다.

정책금융기관인 서민금융진흥원은 미소금융을 통해 사회연대경제조직에 대출을 공급하는 규모를 연간 60억원에서 150억원으로 확대한다.

신용보증기금은 사회연대경제조직 전용 우대보증의 한도를 현행보다 2억원 늘린다. 이에 사회적기업과 협동조합의 개별 보증 한도는 5억원에서 7억원, 마을·자활기업은 3억원에서 5억원으로 상향된다. 신용보증기금 보증공급 규모도 연간 2500억원에서 오는 2030년까지 3500억원으로 늘릴 예정이다.

은행권은 향후 3년간 사회연대경제조직에 총 4조3000억원 자금을 신규 공급한다. 이는 지난 2023∼2025년보다 18.3% 증가한 규모다. 지난해 말 기준 은행권의 사회연대경제조직 대출 공급 규모는 잔액 기준 1조8000억원이다.

은행권은 대출 외에도 사회연대경제조직에 출자·출연·제품구매 등으로 향후 3년간 1190억원을 지원하기로 했다. 당국의 은행·저축은행 지역 재투자 평가에 사회연대금융 공급 관련 배점도 확대된다.

신 사무처장은 “금융의 본질은 자금이 사회적으로 필요로 하는 곳에 원활하게 흐르도록 하는 것”이라며 “수익과 함께 가치를 지향하는 대안적 금융 패러다임인 사회연대금융이 금융 본질에 근접한 해법이 될 수 있다”고 말했다.