생방송 인터넷 방송 중 흉기난입하고 폭행까지 한 BJ들

인터넷 개인 생방송 도중 흉기를 든 남성이 방송에 난입해 경찰이 수사에 나섰다.

8일 부산경찰청 등에 따르면 이날 오전 1시56분쯤 부산 강서구 명지동 한 편의점 앞에서 개인방송을 진행 중이던 A씨(40대)의 앞에 타 방송 진행자 B씨(40대)가 흉기를 들고 나타났다. 신고를 받은 경찰이 출동했을 때는 상황이 이미 종료된 상태였다.

해당 개인방송진행자(BJ)들은 해프닝이었다며 합의서까지 작성했다. 하지만 해당 장면은 인터넷을 통해 그대로 방송된 것으로 알려졌다.

경찰은 이들이 개인적인 인간관계 문제로 갈등을 벌이다 이같은 사건에 이른 것으로 보고 있다. 당시 A씨의 방송에는 여성 1명이 함께 출연 중이었다.

B씨가 흉기를 들고 A씨를 찾아갔지만, 휘두르거나 공격하지는 않은 것으로 경찰은 보고 있다. 경찰의 CCTV 확인 결과 A씨가 칼을 든 B씨를 보고 저항하면서 강한 몸싸움이 일어났다. 경찰은 A씨와 B씨에게 각각 폭행과 특수협박 혐의를 적용했다.

경찰 관계자는 “B씨가 사실상 일방적으로 폭행당한 것으로 보인다”고 말했다.