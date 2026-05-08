창간 80주년 경향신문

‘내란 가담’ 707 김현태, 계양을 보궐선거 출마…“이재명 정권 무너뜨릴 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

12·3 내란 당시 병력을 이끌고 국회에 들어간 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 8일 "이재명 정권을 무너뜨리겠다"며 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마하겠다고 밝혔다.

김 전 단장은 "더불어민주당의 텃밭이며 괴물 이재명이 거쳐 간 인천 계양을에서 정의를 바로 세우고 자유대한민국을 지켜내는 장도를 시작하겠다"고 했다.

다음달 3일 지방선거와 함께 국회의원 보궐선거가 치러지는 인천 계양을은 이재명 대통령의 국회의원 시절 지역구다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘내란 가담’ 707 김현태, 계양을 보궐선거 출마…“이재명 정권 무너뜨릴 것”

입력 2026.05.08 17:19

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 지난해 2월 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 전 대통령 탄핵심판 6차 변론기일에 증인으로 출석하고 있다. 사진공동취재단

김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 지난해 2월 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 전 대통령 탄핵심판 6차 변론기일에 증인으로 출석하고 있다. 사진공동취재단

12·3 내란 당시 병력을 이끌고 국회에 들어간 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장(대령)이 8일 “이재명 정권을 무너뜨리겠다”며 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마하겠다고 밝혔다.

김현태 전 단장은 이날 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 “오직 진실과 정의로 국민과 국가의 안위만을 생각하며 새로운 대한민국의 역사를 써 내려가고자 한다”며 이렇게 발표했다. 김 전 단장은 “더불어민주당의 텃밭이며 괴물 이재명(대통령)이 거쳐 간 인천 계양을에서 정의를 바로 세우고 자유대한민국을 지켜내는 장도를 시작하겠다”고 했다.

다음달 3일 지방선거와 함께 국회의원 보궐선거가 치러지는 인천 계양을은 이재명 대통령의 국회의원 시절 지역구다. 송영길 전 민주당 대표가 5선을 한 곳이다. 이 대통령 최측근인 김남준 전 청와대 대변인이 민주당 후보로, 심왕섭 환경조경발전재단 이사장은 국민의힘 후보로 계양을 보궐선거에 출마한 상태다.

김 전 단장은 극우 유튜버 전한길씨 등과 함께 윤석열 전 대통령의 복권을 주장하는 ‘윤 어게인’ 활동을 벌여왔다. 국방부는 불법계엄 당시 707 소속 특전사 요원들을 이끌고 국회에 들어와 봉쇄 활동에 관여한 혐의로 지난 1월 김 전 단장을 파면했다.

김 전 단장은 내란중요임무종사 등 혐의로 서울중앙지법에서 1심 재판을 받고 있다. 내란 특별검사팀은 내란 행위를 정당화하는 왜곡된 주장을 펴고 있다며 김 전 단장의 구속이 필요하다는 의견서를 지난 3월 법원에 제출했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글