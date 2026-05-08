“통합 방향 설정·현안 조율” 전남광주통합특별시준비위 출범

오는 7월 출범하는 전남광주통합특별시의 통합 방향을 설정하고 각종 현안을 조율하기 위한 준비위원회가 꾸려졌다.

행정안전부는 8일 전남도·광주시와 함께 전남광주통합특별시준비위원회 출범식을 열고 첫 번째 회의를 열었다고 밝혔다.

준비위원회는 통합의 방향을 제시하는 대표성과 민주성을 지닌 민·관협의 기구다. 7월1일 통합특별시 출범 전까지 전남도와 광주시 사이의 공식 협의 기구인 ‘시·도 정책협의체’에서 조율이 어려운 안건 등을 중립적인 시각에서 논의하고 조정하는 역할을 맡는다.

위원회는 전남도와 광주시, 행안부에서 각각 추천한 지방행정·도시개발·경제산업 등 분야별 전문가 14명의 민간위원과 당연직 정부위원 3명 등 17명으로 구성됐다. 민간위원은 전남도와 광주시가 5명씩, 행안부가 4명을 각각 추천한다. 당연직 위원으로는 전남도 행정부지사, 광주시 행정부시장, 행안부 자치혁신실장 등이 참여한다.

준비위원회는 다음달까지 전남도와 광주시에서 정례적으로 회의를 열어 출범 관련 주요 정책사항에 관한 다양한 논의를 이어갈 예정이다. 세 기관은 준비위원회의 심의 결과가 통합특별시와 관련된 정책에 충실히 반영되도록 적극적으로 협력하기로 했다.

이날 출범식에서는 민간위원 위촉장 수여와 함께 제1차 회의가 열렸다. 회의에서는 그간 통합특별시 추진경과와 출범 준비상황, 준비위원회 개요와 운영방안 등이 보고됐다. 또 위원장 선출과 함께 준비위원회 목적과 기능 등을 담은 운영세칙을 심의했다.

윤호중 행안부 장관은 “역사상 최초의 광역행정 통합인 통합특별시는 수도권 일극체제, 지역 소멸위기를 극복하는 5극 3특 지역 균형발전의 구심점이 될 것”이라며 “통합이 궁극적으로 시민의 일상과 공동체 삶의 질을 높이기 위해서는 통합특별시의 청사진을 제시하고, 통합 주요 과제들을 함께 만들어가는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.