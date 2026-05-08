국세청, 하나금융지주·하나은행 특별 세무조사 착수

국세청이 8일 하나금융지주와 하나은행에 대한 특별 세무조사에 착수했다. 하나금융그룹에서 불거진 경영진 고액 연봉 지급 논란 등이 조사 대상에 오른 것으로 전해졌다. 은행에 대한 국세청의 비정기 특별 세무조사는 상당히 이례적인 일이다.

서울지방국세청 조사4국은 이날 오전 10시 하나은행 본사와 하나금융지주에 대한 특별 세무조사를 벌였다.

이번 세무조사는 정기 세무조사가 아닌 비정기 특별 세무조사이다. 은행권은 통상 4~5년 주기로 정기 세무조사를 받는데, 하나은행과 하나금융지주는 이미 지난 2022년 정기 세무조사를 받았다.

국세청은 이번 특별 세무조사를 통해 최근 하나금융그룹에서 불거진 경영진 고액 연봉 지급, 퇴직자 고액 자문료 지원 등 각종 논란을 들여다보려는 것으로 알려졌다. 이 같은 비용 처리가 적절했는지, 부당 행위에 해당하는 것은 아닌지 살펴볼 것으로 보인다.

특히 김정해 전 하나금융지주 회장에게 지급된 약 50억원의 퇴직 공로금도 조사 대상에 오를 것으로 전해졌다. 국세청은 하나은행과 행우회의 수의계약 등도 살펴볼 것으로 전해졌다.

이번 조사는 특히 이재명 대통령이 금융권을 질타하는 발언을 내놓은 이후 진행됐다는 점에서도 주목된다.

이재명 대통령은 지난 6일 국무회의에서 “금융기관이 돈을 버는 게 능사고, 이게 존립 목적이라고 생각하는 것 자체가 문제”라며 “(금융기관은) 금융질서 유지를 위해 필요한 국가 질서의 일부이기도 하다”고 말했다. 김용범 청와대 정책실장도 지난 1~3일 페이스북에 ‘금융의 구조 시리즈’ 글을 올려 금융권의 현행 신용등급 평가 체계와 중·저신용자 배제 문제 등을 지적한 바 있다.

이 대통령은 국무회의에서 김 실장 글을 언급하자 김 실장은 “욕 많이 먹고 있다”고 말했고, 이 대통령은 “욕먹을 일이 아니다”고 했다. 이어 “실장은 권한이 있으니 뜻대로 하라”고 말했다.

하나금융지주는 올해 1분기 전년동기 대비 7.3% 증가한 1조2100억원의 당기순이익을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 2015년 하나·외환은행 공식 통합 이래 분기 기준 최대 기록이다.