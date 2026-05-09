이 대통령 “사법·흉기·명예살인 위협에서 국민이 저를 살렸다”

당대표 시절 피습사건 헬기 전원 사건 권익위 부당 개입 언급

이재명 대통령은 9일 “검찰의 조작기소를 통한 사법살인, 테러범을 동원한 흉기살인, 조작언론을 동원한 명예살인. 이 위중한 3대 살해 위협으로부터 국민, 곧 하늘이 저를 살려 주셨으니 제 목숨은 이제 온전히 국민의 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 국민권익위원회가 2024년 당시 더불어민주당 대표였던 자신의 헬기 전원 신고 신고 사건 처리 과정에서 부적절한 개입을 했다는 내용의 경향신문 기사를 공유하며 이같이 적었다.

이 대통령은 “하늘이 제게 생명 보전을 넘어 큰 일까지 맡겨 주셨으니 제가 할 일은 오로지 국민을 위한 나라, 오로지 국민만을 위해 작동하는 권력을 만드는 것”이라며 “국민 여러분, 그저 고맙습니다”라고 밝혔다.

이 대통령은 “마지막 한 순간까지 몸이 부서지는 한이 있더라도, 국민 곧 하늘을 위해 충심과 전력을 다하겠다”고 했다.

정일연 국민권익위원장은 전날 자체 태스크포스(TF) 조사 결과, 정승윤 전 부위원장이 2024년 7월 이 대통령의 ‘헬기 이송 특혜’ 논란 신고 사건 처리에 부당하게 개입했다고 발표했다. TF는 담당 부서가 응급의료 헬기로 이 대통령의 이송을 결정한 부산소방본부 직원에 대한 제도 개선 취지의 ‘기관 송부’ 의견을 냈지만, 정 전 부위원장이 ‘공무원 행동강령 위반’ 통보로 처리할 것을 지시했다고 봤다.

이 대통령은 민주당 대표 시절인 2024년 1월 부산에서 피습된 후 부산대병원에서 서울대병원으로 헬기로 전원했다. 윤석열 정부 당시 권익위는 서울·부산대병원 등이 응급 의료 헬기 출동 과정 등에서 공무원 행동강령을 위반했다고 발표했다.

TF는 윤 전 대통령 배우자 김건희 여사의 명품 가방 수수 사건 처리 과정에서도 정 전 부위원장이 “담당 부서 의견과 달리 판단 유보, 추가 보완지시 등을 통해 사건 처리를 지연한 정황을 확인했다”고 밝혔다.