나들이 계절, A형 간염·백일해 조심!…예방접종이 최선

야외활동과 해외여행이 늘어나는 봄철에는 각종 감염병 위험에도 노출되기 쉽다. 특히 위생 관리가 중요한 A형 간염과 호흡기를 통해 전파되는 백일해는 백신 접종을 통해 선제적으로 대비할 필요가 있다고 전문가들은 강조한다.



질병관리청의 ‘전 세계 감염병 발생 동향’ 자료를 보면 국내 여행객들의 방문이 잦은 대만과 홍콩 등에서 A형 간염 환자 증가세를 보이고 있다. 보건당국은 이들 유행지역을 왕래할 경우 예방 접종을 권고한다. 대만의 지난해 A형 간염 신규 발생 환자 수는 485명으로 최근 9년 만에 최고치를 기록했으며, 홍콩도 지난해 72명의 환자가 발생한 것으로 나타났다.



A형 간염은 A형 간염 바이러스(HAV)에 감염돼 간에 급성 염증이 발생하는 질환으로, 주로 오염된 물이나 음식, 감염자와의 접촉 등을 통해 전파된다. 국내에서는 2급 법정감염병으로 분류되며, 2019년 오염된 중국산 조개젓이 식당을 통해 대량 유통되면서 1만7598명에 달하는 감염자가 나오기도 했다. 해당 사례는 개인위생 관리에 철저하더라도 불특정 다수가 감염될 위험이 있다는 점에서 경각심을 일으킨 바 있다.



A형 간염, 치료제 없어 대증요법만

성인에 더 위험…20~40대가 취약

백일해, 영유아 등에서 중증 많아

함께 사는 성인도 접종해야 안전

A형 간염 예방 백신 접종이 중요한 대표적 이유로는 현재 이 질환에 특화된 치료제가 없으며 단지 증상을 완화하는 대증요법만으로 치유되기를 기대할 수밖에 없다는 점이 꼽힌다. 감염되면 피로감과 식욕부진, 메스꺼움, 복통 등 증상이 나타나며 황달이 동반되기도 한다. 증상은 짧게는 몇주 안에 호전되지만 길면 1년여까지도 지속되거나 재발할 수 있다. 소아는 감염돼도 증상이 없거나 가볍게 앓는 경우가 흔하지만 성인 중 70% 이상은 황달을 포함한 급성 간염 증상을 보이며 심한 경우 전격성 간염으로 진행돼 간 이식이 필요하거나 사망할 수도 있다.



과거에는 A형 간염에 대한 면역을 어린 시절 자연스럽게 획득하는 경우가 많았다. 그러나 위생 환경이 개선되면서 최근 성인층의 항체 보유율이 전보다 낮아져 발병 위험은 오히려 증가하는 추세다. 한국간학회의 ‘한국인 간질환 백서’를 보면 40대 미만 연령층의 항체 보유율은 30%대에 불과하다. 특히 국가필수예방접종에 A형 간염이 포함된 시점이 2015년이어서 현재 20~40대가 A형 간염 바이러스에 가장 취약한 고위험군으로 분류되고 있다.



질병청이 예방을 위해 개인위생 준수를 강조하는 동시에 백신 접종을 권장하는 것도 이 때문이다. 특히 40세 미만이라면 이미 항체가 있어도 추가 백신 접종이 인체에 해가 되지 않으므로 항체검사를 먼저 하기보단 백신부터 접종하는 방식을 권고한다. 백신은 6~18개월 간격으로 2회 접종하면 면역을 획득해 예방 효과가 나타난다.



젊은 성인의 감염 위험이 더 높은 A형 간염에 비해, 백일해는 면역력이 약한 영유아를 중심으로 어린 환자의 감염 위험이 크다. 백일해는 기침이나 재채기 등으로 쉽게 전파되는 호흡기 감염병으로, 보르데텔라 백일해균이란 세균에 감염돼 발생하며 장기간 지속되는 심한 기침이 특징이다. 특히 영유아가 감염될 경우 중증 합병증으로 이어지고 사망 위험도 있으므로 각별한 주의가 필요하다. 아이 생후 첫 접종 전까지 백일해로부터 보호하려면 성인의 예방 접종 역시 중요하다. 국가예방접종 지침에선 백일해를 포함하는 예방 백신 접종 일정을 생후 2·4·6개월에 맞는 3회 기초접종부터 시작하도록 권고하고 있다. 이후 생후 15~18개월, 4~6세, 11~12세 등 시점까지 백신 접종을 이어가야 한다. 감염성이 매우 높아 가족 내 2차 발병률이 80%에 달하기 때문에 10년마다 추가 접종하는 것이 좋으며, 특히 임산부, 영유아 보호자 등 영유아 접촉 가능성이 있는 모든 사람은 Tdap 백신 추가 접종이 권장된다.



전문가들은 A형 간염과 백일해 모두 백신을 통해 대비가 가능한 질환이므로 발병 후 치료보다 예방 중심의 관리가 핵심이라는 점을 강조한다. 두 질환 모두 성인이 백신을 접종하면 본인뿐 아니라 주변으로 전파될 위험을 크게 낮추는 효과가 크다. 김영상 분당차병원 가정의학과 교수는 “백일해는 성인을 통해 주변 영유아가 감염된다면 심각한 증상이 초래되므로 예방 접종이 필요하다”며 “항체 형성까지 약 1개월이 소요되므로 출산 1개월 전 주변 친지들의 접종을 권고한다”고 말했다.

