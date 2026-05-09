노화 탓했는데 알고 보니 뇌종양

기억이 가물가물…갑자기 고집부리고 벌컥…느려진 걸음

주부 A씨(45)는 한 달 전 어머니에게서 다급한 전화를 받았던 날을 기억하면 아직도 가슴이 두근거린다. 70대 후반인 그의 어머니는 아침에 일어나서부터 어지러움과 메스꺼움이 나타나고 시간이 지나도 증상이 계속되자 딸에게 전화를 걸었다. A씨는 처음엔 가까운 동네 의료기관부터 갈까 싶었지만 평소와는 다른 어머니의 상태를 보고 큰 병원에서 정확한 검사를 받아야겠다고 마음먹었다. 뇌 자기공명영상(MRI) 등 여러 검사를 거친 결과, 어머니의 뇌수막에서 양성 종양이 발견됐다. A씨는 “어머니가 전부터 ‘나이가 들어서 그런 거’라고 했던 증상들이 뇌종양 때문일 수도 있었는데 모르고 지나친 것 같아 죄송스러웠다”며 “노인 가족이 있다면 평소 상태를 더 세심하게 살펴봐야 할 것 같다”고 말했다.



최근 고령 인구가 빠르게 증가하고 MRI를 포함한 다양한 영상 진단이 보편화하면서 적지 않은 나이에 뇌종양이 발견되는 노인 환자 사례가 의료현장에서 흔해지고 있다. 이전까지는 뇌종양이라 하면 단순히 ‘젊은 환자에게 생기는 드문 질환’으로 여긴 적도 있었으나, 점차 노년기에도 흔히 발생해 전신 건강과 삶의 질에 큰 영향을 미치는 질환으로 받아들여지는 분위기다. 전문가들은 특히 고령의 뇌종양 환자에게서 나타나는 증상은 전형적이지 않을 때도 많으므로 주변에서 보다 주의를 기울여 관찰할 필요가 있다고 조언한다.



양승호 가톨릭대 서울성모병원 신경외과 교수(감마나이프센터장)는 “젊은 환자는 두통·구토·경련·마비 같은 증상으로 병원을 찾는 경우가 많지만, 고령 환자에겐 두통보다 기억력 저하, 성격 변화, 판단력 저하와 함께 말수가 줄고 보행이 느려지는 등 인지기능 및 행동 변화가 먼저 나타나는 경우가 적지 않다”면서 “실제 진료 현장에서도 치매가 시작된 것 같다거나 갑자기 사람이 달라졌다는 이유로 검사를 받다가 전두엽 또는 측두엽 종양, 뇌수막종, 전이성 뇌종양 등이 발견되는 사례가 있다”고 설명했다.



두통보다 인지·행동 변화로 발현

고령층선 치매로 오인되기 쉬워

경련·언어장애 땐 뇌 영상 검사를

수술 부담 땐 감마나이프가 대안

조직 손상 최소화하며 정밀 치료

노인 뇌종양 환자에게 이런 변화가 나타나는 것은 뇌가 그만큼 복잡하고 중요한 역할을 하기 때문이다. 생각과 감정, 기억, 언어, 운동 기능을 조절하는 기관이므로 뇌에 종양이 생기면 발생 위치에 따라 생존은 물론, 독립적인 일상생활 유지를 포함해 삶의 질 전반에 막대한 영향을 줄 수 있다. 뇌종양이 유발하는 변화는 단순한 노화 또는 치매, 우울증 등으로 오인되기 쉽다. 그러나 비교적 짧은 기간에 인지기능이 약화하거나 성격 변화가 뚜렷한 경우, 경련 또는 보행·언어장애가 있거나 한쪽 팔다리에 힘이 빠지는 등의 증상이 동반된다면 반드시 뇌 영상검사를 받아보는 것이 좋다.



뇌종양은 뇌와 그 주변 조직에서 발생하는 종양을 통칭한다. 종양의 성격에 따라 양성과 악성으로 나뉘는데, 발생률 자체가 높다고 볼 수는 없지만 발생 부위와 세포의 종류에 따라 양상은 매우 다양하게 나타난다. 대표적으로 뇌 자체의 신경교세포에서 발생하는 교모세포종, 뇌를 싸고 있는 막에서 생기는 뇌수막종, 뇌신경에서 발생하는 신경초종, 폐암·유방암 등 다른 장기의 암이 뇌로 전이된 전이성 뇌종양 등이 있다.



뇌수막종은 가장 흔한 원발성 뇌종양 중 하나다. 뇌 자체에서 발생하는 종양이 아니라 뇌를 감싸는 막에서 생기는 종양으로, 대부분 천천히 자라고 양성인 경우가 많다. 그러나 위치에 따라 시력·후각·인지 기능 저하, 언어장애, 마비, 경련을 유발할 수 있다. 특히 전두엽 주변에 생긴 수막종은 두통보다는 무기력과 성격 변화를 불러 치매와 비슷한 증상으로 보이기도 한다. 뇌수막종은 모두 즉시 치료해야 하는 것은 아니어서 크기와 성장 속도, 부종 여부, 증상, 환자의 전신 상태를 종합해 어느 정도 경과를 관찰할지, 아니면 수술 등의 방법으로 제거할지 선택한다.



치료가 어렵고 까다로운 종양도 있다. 교모세포종은 성인에게 발생하는 대표적인 악성 뇌종양으로, 표준 치료는 가능한 한 안전한 범위 안에서 수술로 절제한 뒤 방사선·항암 치료를 병행하는 것이다. 다른 부위에 생긴 암이 뇌로 전이된 전이성 뇌종양도 고령 환자에게 비교적 흔히 나타난다. 고령 환자에게 이런 암이 발견될 경우 현재 전신의 건강 상태와 인지기능, 보행능력과 가족의 지지 정도 등을 종합적으로 평가해 환자에 맞게 치료 범위를 정하는 과정을 거친다.



수술을 두려워하는 환자와 가족이 많지만 뇌 기능을 최대한 보존하면서 종양을 안전하고 정밀하게 제거할 수 있도록 다양한 기술이 발전해왔다. 양 교수는 “수술 부담이 크거나 종양의 위치상 개두 수술이 위험한 경우에는 감마나이프 수술과 같은 정위방사선수술이 대안이 될 수 있다”며 “감마나이프 수술은 전신마취나 피부 절개 없이 고에너지 감마선을 병소에 집중시키는 비침습적 치료법으로, 정상 조직 손상을 최소화하면서 병소를 정밀하게 치료할 수 있고 일상 복귀가 빠르다는 장점이 있다”고 설명했다.



나이가 많은 뇌종양 환자를 치료할 때는 ‘연령만으로 치료 여부를 결정하지 않는다’는 원칙이 중요하게 작용한다. 치료의 목표 역시 단순히 종양을 제거하는 데 그치지 않고 환자가 가능한 한 오랜 기간 뇌 기능을 잘 유지하며 지내는 데 초점을 맞추기 때문에 여러 치료법 사이의 균형을 찾는 것이 중요하다.

